《駐京專電》李強：推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長

國務院總理李強在北京主持召開各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表座談會，聽取對《政府工作報告》和《「十五五」規劃綱要（草案）》兩個徵求意見稿的意見建議。



李強稱，今年是「十五五」開局之年，外部環境不確定性上升，經濟發展面臨的風險挑戰仍然不少。需要科學準確把握形勢變化，正視困難，堅定信心，集中精力辦好自己的事，實施更加積極有為的宏觀政策，強化改革舉措與宏觀政策協同，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。



李強希望各民主黨派、工商聯和無黨派人士聚焦經濟社會運行中的重點問題深化研究，積極建言獻策，幫助政府解決發展過程中面臨的突出矛盾。同時，加強與各領域的聯絡溝通，多做凝聚人心、提振信心的工作，為推動經濟社會高質量發展匯聚更多智慧和力量。



座談會上，民革中央主席鄭建邦、民盟中央主席丁仲禮、民建中央副主席孫東生、民進中央主席蔡達峰、農工黨中央主席何維、致公黨中央主席蔣作君、九三學社中央主席武維華、台盟中央主席蘇輝、全國工商聯主席高雲龍、無黨派人士代表莊毓敏等先後發言，就創新完善宏觀調控、建設強大國內市場、發展新質生產力、深化改革擴大開放、保障和改善民生等提出意見建議。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明27日北京專電》