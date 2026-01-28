《基金登場》南方東英華泰柏瑞中證A500ETF在港交所上市

南方東英華泰柏瑞中證A500ETF(03101)今日在港交所上市，每手交易數量為100股，年管理費為0.99%。



該ETF為聯接基金，為達致其投資目標，將透過南方東英資產管理有限公司獲授予的QFI資格及/或滬港通至少投資其90%的資產淨值于華泰柏瑞中證A500交易型開放式指數證券投資基金（主基金）。主基金於2024年於上海證券交易所上市，截至2026年1月8日，其資產管理規模約為495億元人民幣，居全球同類產品之首。



該基金具備低追蹤誤差、高度複製指數和顯著規模優勢。香港投資者可於二級市場以港元便捷買賣本ETF，最低投資門檻約為800港元，有效把握中國核心資產的長期增長機會。



中證A500指數從各行業選取市值較大、流動性較好的500隻A股證券作為成分股，以反映各行業最具代表性上市公司的整體表現。從行業配置角度分析，中證A500指數在工業、信息技術、原材料、金融、通信服務等板塊具有較高配置比例，具備釋放相對超額收益的潛力。2025年，中證A500指數收益率達到22.43%。



