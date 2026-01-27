《神州頭條》報章頭版摘要：商務部稱全力穩住外貿基本盤，優化實施以舊換新

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同越共中央總書記蘇林通電話

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

1月26日下午，中共中央總書記、國家主席習近平同越共中央總書記蘇林通電話。習近平表示，雙方要加強發展戰略對接，深化高水平互利合作，為兩國人民帶來更多福祉，共同邁向社會主義現代化。雙方要加強在國際和地區事務中的協調配合，共同反對霸權主義和陣營對抗，攜手推動構建人類命運共同體。



多維協同嚴監管，築牢資本市場公平交易防線

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

近日，一系列監管案例密集公布，彰顯出監管部門對市場違法行為「零容忍」的堅決態度，傳遞出強化交易監管、維護市場公平、防止大起大落的明確訊號。



人行：逐步拓展宏觀審慎政策覆蓋範圍

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

人民銀行日前召開的2026年宏觀審慎工作會議要求，2026年宏觀審慎工作要繼續按照構建覆蓋全面的宏觀審慎管理體系部署，強化中央銀行宏觀審慎管理功能，持續完善宏觀審慎和金融穩定委員會工作機制，逐步拓展宏觀審慎政策覆蓋範圍。





《上海證券報》



習近平同越共中央總書記蘇林通電話

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

1月26日下午，中共中央總書記、國家主席習近平同越共中央總書記蘇林通電話。



人行多舉措推進香港離岸人民幣市場建設

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

「香港已成為全球最大、最具影響力的人民幣離岸業務樞紐。下一步，中國人民銀行將堅定支持並繼續穩步推進香港離岸人民幣市場建設。」1月26日，中國人民銀行副行長鄒瀾在第19屆亞洲金融論壇上說。



提振消費、穩定外貿，2026年商務部這樣幹！

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

商務部副部長鄢東1月26日在國新辦新聞發布會上表示，下一步，商務部將深入貫徹落實中央經濟工作會議的重要部署，圍繞做強國內大循環、暢通國內國際雙循環、拓展國際循環，著力推動商務高質量發展，為「十五五」開好局、起好步作出新貢獻。





《證券時報》



習近平同越共中央總書記蘇林通電話

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

1月26日下午，中共中央總書記、國家主席習近平同越共中央總書記蘇林通電話。



商務部：全力穩住外貿基本盤，優化實施消費品以舊換新

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，外貿發展仍然具備諸多有利的條件。商務部對外貿易司司長王志華稱，今年商務部將從強化政策支持、拓展多元市場、推動平衡發展、大力發展服務貿易、創新發展數字貿易等方面，全力穩住外貿基本盤。



法治化科技化雙輪驅動，資本市場監管效能提升

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

開年以來，資本市場監管重拳頻出，和操縱市場有關的典型案例接連落地，有的罰單過億元，有的直指財經「大V」。這一系列執法行動，不僅傳達了監管層對操縱市場行為「零容忍」的堅定立場，更印證了資本市場從嚴監管的法治化和科技化效能正持續釋放。