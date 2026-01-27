  • 會員
27/01/2026 17:05

《神州經脈》工業利潤止三年跌，汽車利潤率偏低，英首相明起訪華

摘要
免責聲明

▷ 2025年12月規模以上工業利潤同比增5.3%，全年增0.6%止三年跌
▷ 英國首相斯塔默1月28日至31日訪華，將晤習近平等並訪上海
▷ 2025年汽車行業銷售利潤率4.1%，12月降至1.8%

　　滬深股市縮量回升，滬綜指今日（27日）收高0.18%，報4139.9點，深成指升0.09%，創業板指揚0.71%。兩市全日成交2.89萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日減少3533億元或11%。

　　人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.9576，較上個交易日4時30分收盤價小跌4點子，全日在6.9558至6.9593之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.9858，較上個交易日跌15點子，止兩連升，脫離逾32個月高點，較市場預期偏弱310點子。

*今日新聞精選*

1. 國家統計局公布，2025年12月，全國規模以上工業企業利潤同比增長5.3%，從11月的下降13.1%轉升，並創三個月高位。2025年全年，全國規模以上工業企業實現利潤總額73982億元，同比增長0.6%，扭轉了連續三年下降態勢。國家統計局解讀數據指，去年工業新動能的支撐作用明顯，工業經濟發展向新向優。

2. 中國外交部宣布，應國務院總理李強邀請，英國首相斯塔默（又譯「施紀賢」）將於1月28日至31日（明日至周六）對中國進行正式訪問。外交部發言人郭嘉昆介紹，這是英國首相時隔八年再次訪華，訪問期間，習近平主席將同他會見，李強總理、趙樂際委員長將分別同他會談、會見，就雙邊關係和共同關心的問題深入交換意見。除北京外，施紀賢還將訪問上海。

3. 中國商務部表示，英國首相施紀賢這次訪華，將率50餘家英國大企業高管和機構代表隨訪，涵蓋金融、醫藥、製造業、文化、創意等英優勢領域。中方高度重視對英經貿合作，正與英方積極籌備此訪的經貿成果，以及2026中英企業家委員會會議。中英企業積極踴躍參會，目前已有100餘家企業代表報名參加。訪問期間，商務部擬與英方簽署貿易投資合作方面成果文件，力爭打造中英經貿合作的新增長點。

4. 乘聯分會秘書長崔東樹今日在其微信公眾號發文指，2024年汽車行業利潤表現已顯疲軟，銷售利潤率僅4.3%，較歷史正常水平大幅下降；2025年1-12月行業銷售利潤率進一步降至4.1%，仍處於歷史低位，而且相對於下游工業企業利潤率5.9%的平均水平仍偏低。2025年12月1.8%的汽車行業銷售利潤率更是創下近期低點，環比11月的4.4%明顯下降，相較2024年12月的4.1%亦下降較大，盈利下行壓力持續凸顯。

5. 高致病性、高致死性且無特效藥物治療的尼帕病毒近期在印度傳播，引起國際關注。中國科學院武漢病毒研究所26日發文稱，該所研究團隊聯合上海藥物研究所、旺山旺水生物醫藥股份有限公司胡天文博士在國際期刊發表了重要研究成果，證實口服核甘類藥物VV116對尼帕病毒具有顯著的抗病毒活性。內媒指，VV116要成為真正可以抗擊尼帕病毒的藥物，還需要經過人體的臨床試驗、申請上市、獲批上市等階段，距離真正應用還很遠。

6. 國際金價銀價續創新高。據《財聯社》報道，「投資銀條」近日在深圳水貝市場走紅，多家櫃台上架了「投資銀條」產品，一塊1000克銀條價格高達30860元。一位櫃台商家向《財聯社》表示，這類銀條除了投資外，還可用於製作飾品，克價會低於直接購買成品。此外，多櫃台還掛出了「收銀條」字樣。

7. 據《界面新聞》報道，在26日召開的騰訊年會上，騰訊董事局主席馬化騰提到去年的外賣和社區團購大戰。馬化騰透露，騰訊已經從對京東和美團的投資中退出，包括劉熾平（騰訊總裁）也退出了相關公司的董事會。馬化騰又坦言，對騰訊來說，穩扎穩打仍然是核心戰略之一，目前唯一還值得投入的就是人工智能。

8. 國家外匯管理局海南省分局今日公布，擬在海南自由貿易港開展資本項目結匯及NRA帳戶退匯兩項便利化政策，並就相關政策公開徵求意見。政策其中提出，在海南自由貿易港進一步便利資本項目結匯資金使用，非金融企業資本金、外債項下外匯收入及其結匯所得人民幣資金在遵循真實原則情況下，可用於非關聯企業借款。

