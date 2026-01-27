  • 會員
AH股新聞

27/01/2026 17:00

《鍾之日記》恒指企上兩萬七，紫金黃金再破頂

▷ 恒指1月27日收报27126点，主板成交2544亿港元
▷ 紫金黄金国际收购加拿大联合黄金，作价约280亿元
▷ 安踏体育以139亿港元收购PUMA SE 29.06%股份，成最大股东

　　1月27日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。

　　港股連升四日後，今日繼續高開高走，早盤金融股成升市火車頭，帶領大市一度升超過400點，重越兩萬七關口；科網股方面，阿里(09988)發布新模型推動股價上揚，恒指升幅持續擴大，全日收升361點或1.4%，報27126，是自去年11月13日以來首次收盤企上兩萬七關口，實現五連漲。今日主板成交近2544億元。

*A股縮量回升，半導體產業鏈走強*

　　滬深股市縮量回升，滬綜指今日收高0.18%，報4139.9點，深成指升0.09%，創業板指揚0.71%。兩市全日成交2.89萬億元人民幣，較上一個交易日減少3533億元人民幣或11%。從板塊來看，半導體產業鏈全線走強，東芯股份(滬:688110)升20%封板，華虹公司(滬:688347)升7.7%創新高。貴金屬板塊延續漲勢，湖南黃金(深:002155)、四川黃金(深:001337)等漲停。

　　去年通脹低迷對企業盈利修復造成拖累，但在「反內捲」政策密集推動下，中國2025全年工業企業利潤實現同比增長，終結此前連續三年下跌格局。12月單月利潤同比亦轉為正增，創下三個月最高水平。

　　德邦證券研報稱，近日市場成交額仍維持在歷史高位，顯示資金維持活躍，量能維持高位支撐輪動行情，當前市場處於「政策催化+產業趨勢」雙輪驅動的結構性行情中，建議關注業績預告超預期標的，同時需警惕純概念標的退潮風險。

*紫金黃金購加國礦商，與紫金礦業齊創新高*

　　紫金黃金國際(02259)受惠於金價破頂及收購加國礦商消息刺激，盤中最多飆19%，高見248.6元，再創新高；全日收升11.6%報233元。母公司紫金礦業(02899)亦破頂，最高見45.18元，全日則升2.9%報43.4元。

　　紫金礦業宣布，集團控股的紫金黃金國際與Allied Gold Corporation（聯合黃金）簽署安排協議，紫金黃金國際計劃收購聯合黃金全部已發行的普通股，作價較聯合黃金上周五（25日）收市價有約5%溢價，涉資約55億加元，折合約280億元人民幣。

　　紫金黃金表示，聯合黃金的項目均為在產或即將投產的大型露天金礦，併購完成後即可貢獻產量及利潤，完成收購後，紫金黃金資產布局將拓展至12個國家的12座大型金礦，集團資產規模、盈利水平及全球行業地位將顯著提升。

　　據悉，聯合黃金核心資產是三大非洲項目，包括馬里、科特迪瓦、及埃塞俄比亞金礦，合共持有6項採礦權及5項探礦權。截至2024年底止，集團持有保有礦石資源量3.61億噸，黃金金屬量533噸。

　　摩根士丹利指出，紫金在加納及埃塞俄比亞的金礦鄰近今次收購目標，具潛在協同效應，今次交易將成為紫金重要發展里程碑，有助實現2030年黃金年產量100噸的目標，維持「增持」評級。美銀證券認為，紫金在金價上升下進行收購，令交易顯得更具吸引力，交易完成後，將顯著提升紫金的黃金產量。

*安踏股價升2%，擬斥139億元收購PUMA*

　　安踏體育(02020)公布，與法國皮諾家族旗下Artemis訂立購股協議，以總對價約15.06億歐元（折合約139億港元），有條件同意收購合共4301.476萬股PUMA SE普通股，佔其已發行股本約29.06%，每股作價為35歐元，低於早前預期的每股40歐元。交易完成後，安踏將成為PUMA SE最大股東。上述對價將以現金支付，資金來自集團內部資源，包括營運資金。

　　受消息提振，安踏今日股價升2%，收報77.9港元，此前股價連跌四日。

　　安踏表示，此次收購是集團深入推進「單聚焦、多品牌及全球化」戰略的重要舉措。PUMA在專業運動及潮流運動領域具有廣泛的全球影響力，收購PUMA是集團深入推進全球化戰略的重要一步，將提升集團在全球體育用品市場的影響力、知名度以及競爭力。安踏集團董事局主席丁世忠稱，PUMA過去幾個月的股價並未充分反映其品牌所蘊含的長期價值，對其現在的管理團隊和戰略轉型有信心。

　　近年來，安踏持續擴張自己的收購版圖。2019年，安踏牽頭財團收購了擁有始祖鳥、薩洛蒙和威爾勝的亞瑪芬體育，2023年，收購了女性運動品牌Maia Active。2025年4月，安踏又將德國戶外品牌狼爪Jack Wolfskin納入旗下，並制定了為期3-5年的復興計劃。　

　　花旗發表研究報告指出，由於市場對此次收購已有預期，相關負面因素已大致反映於股價中，故維持對安踏的「買入」評級，目標價107港元。該行分析，安踏過往在收購FILA及Amer Sports後展現出卓越的整合與營運賦能能力，對其未來協助Puma拓展業務（特別是在中國市場）具有信心。

*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

