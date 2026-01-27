  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

27/01/2026 10:43

《行業數據》中國去年汽車出口增三成，墨西哥取代俄羅斯成最大市場

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 2025年中國汽車出口832萬輛，同比增30%
▷ 墨西哥以62.5萬輛取代俄羅斯成最大出口市場
▷ 墨西哥2026年1月起對華汽車徵收50%關稅

　　據乘聯分會秘書長崔東樹披露的數據，2025年12月中國汽車實現出口99萬輛，同比增73%，環比增23%；其中，新能源汽車出口42萬輛，同比增長174%。2025年全年中國汽車實現出口832萬輛，同比增長30%；其中，新能源汽車出口量343萬輛，同比增長70%，較2024年全年的16%有顯著增長。

*墨西哥出口量首超俄羅斯，阿聯酋市場增長最快*

　　2025年中國汽車出口版圖發生顯著變化，全年累計數據顯示，墨西哥以62.5萬輛的出口量首次超越俄羅斯，成為中國汽車出口第一大目的國。與此同時，阿聯酋以57.2萬輛的出口量位列第三，英國、巴西和沙特分別排在第四至第六位。從增量角度看，阿聯酋成為2025年中國汽車出口增長最迅猛的市場，較同期增長24.17萬輛，墨西哥以18.05萬輛的增量位居第二。

　　但值得注意的是，墨西哥國會2025年12月10日批准了一項法案，將從2026年1月起對中國進口汽車等商品徵收高達50%關稅，目前的出口市場格局在不久的將來或許會被再次打破。

　　從出口市場的結構來看，2025年中東、中南美和歐洲市場的份額提升。崔東樹在分析中指出：「俄羅斯市場中國車企防風險意識提升，雖然全年俄羅斯國內銷量下滑不大，但2025年全年我們對俄羅斯的出口下降幅度較大。」

　　在出口均價方面，2025年中國汽車出口均價為1.6萬美元，較2023年的1.9萬美元和2024年的1.8萬美元持續回落。崔東樹分析認為，這一變化主要源於特斯拉出口佔比下降帶來的結構性影響。

　　另外，2025年中國新能源汽車出口的前五大市場分別是比利時、英國、墨西哥、巴西和菲律賓。這些市場的新能源汽車出口增量顯著，其中墨西哥增長14.06萬輛，阿聯酋增長11.52萬輛，英國增長11.19萬輛。
《經濟通通訊社27日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

曾永堅：現貨金價突破5000美元水平，趁回可吸納！

26/01/2026 10:32

貨幣攻略

狂人四處燃火頭，把美國帶往何處？

23/01/2026 12:09

大國博弈

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區