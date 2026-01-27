《行業數據》中國去年汽車出口增三成，墨西哥取代俄羅斯成最大市場

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

據乘聯分會秘書長崔東樹披露的數據，2025年12月中國汽車實現出口99萬輛，同比增73%，環比增23%；其中，新能源汽車出口42萬輛，同比增長174%。2025年全年中國汽車實現出口832萬輛，同比增長30%；其中，新能源汽車出口量343萬輛，同比增長70%，較2024年全年的16%有顯著增長。



*墨西哥出口量首超俄羅斯，阿聯酋市場增長最快*



2025年中國汽車出口版圖發生顯著變化，全年累計數據顯示，墨西哥以62.5萬輛的出口量首次超越俄羅斯，成為中國汽車出口第一大目的國。與此同時，阿聯酋以57.2萬輛的出口量位列第三，英國、巴西和沙特分別排在第四至第六位。從增量角度看，阿聯酋成為2025年中國汽車出口增長最迅猛的市場，較同期增長24.17萬輛，墨西哥以18.05萬輛的增量位居第二。



但值得注意的是，墨西哥國會2025年12月10日批准了一項法案，將從2026年1月起對中國進口汽車等商品徵收高達50%關稅，目前的出口市場格局在不久的將來或許會被再次打破。



從出口市場的結構來看，2025年中東、中南美和歐洲市場的份額提升。崔東樹在分析中指出：「俄羅斯市場中國車企防風險意識提升，雖然全年俄羅斯國內銷量下滑不大，但2025年全年我們對俄羅斯的出口下降幅度較大。」



在出口均價方面，2025年中國汽車出口均價為1.6萬美元，較2023年的1.9萬美元和2024年的1.8萬美元持續回落。崔東樹分析認為，這一變化主要源於特斯拉出口佔比下降帶來的結構性影響。



另外，2025年中國新能源汽車出口的前五大市場分別是比利時、英國、墨西哥、巴西和菲律賓。這些市場的新能源汽車出口增量顯著，其中墨西哥增長14.06萬輛，阿聯酋增長11.52萬輛，英國增長11.19萬輛。

《經濟通通訊社27日專訊》