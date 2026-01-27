  • 會員
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

27/01/2026 11:31

《中國要聞》內地品牌金飾克價普遍上調，最高漲至1585元

　　國際金價漲勢迅猛，線下渠道金飾價格亦走高。國內黃金飾品價格對比顯示，多家黃金珠寶品牌公布的境內足金首飾價格有所上調，周生生報價1577元（人民幣．下同）/克，周大福報價1585元/克，六福珠寶報價1583元/克，老鳳祥報價1576元/克，老廟黃金報價1575元/克。
《經濟通通訊社27日專訊》

