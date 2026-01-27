《中國要聞》稅務總局：去年科研技術服務業銷售收入同比增長超兩成

國家稅務總局稅收大數據分析顯示，2025年中國科技創新與產業創新融合加快。其中，高技術產業銷售收入同比增長13.9%，高技術製造業、高技術服務業同比分別增長10.1%和16.6%。重點領域表現亮眼，鋰離子電池製造業、服務消費機器人製造業、工業機器人製造業和生物藥品製造業銷售收入分別同比增長25.1%、60.7%、17.4%和7.7%。



發票數據顯示，2025年，科研技術服務業銷售收入同比增長20.4%，科技含量較高的知識產權（專利）密集型產業銷售收入同比增長10.7%，反映科技成果轉化應用力度加大。創新要素保持活躍並加快集聚，印花稅申報數據顯示，2025年，全國技術合同交易金額同比增長19.1%。



數字技術與實體經濟融合加深。2025年，數字經濟核心產業銷售收入同比增長9.4%，其中與數實融合相關的數字產品製造業、數字技術應用業同比分別增長9.4%和13.8%。同時，企業採購數字技術金額同比增長9.6%，其中製造業採購數字技術金額同比增長10.4%。



另外，傳統產業轉型升級加快。2025年，石化、煉鋼、煉鐵等傳統行業採購自動化設備金額同比分別增長17.3%、11.7%和12.7%。

