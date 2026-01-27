《神州期貨》上期所：18名客戶涉未申報實控關係，將被限制開倉及出金

上海期貨所發布公告稱，發現3組18名客戶在錫、白銀期貨品種交易中涉嫌未申報實際控制關係，根據《上海期貨交易所交易規則》《上海期貨交易所實際控制關係賬戶管理辦法》的相關規定，決定對上述客戶在錫、白銀期貨品種上採取限制開倉1個月以及限制出金的監管措施。
《經濟通通訊社27日專訊》
27/01/2026 16:13
