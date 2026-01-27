【ＡＩ】阿里發布新推理模型Qwen3-Max-Thinking，表現媲美GPT-5.2

阿里巴巴(09988)26日正式發布千問旗艦推理模型Qwen3-Max-Thinking，根據阿里雲訊息，模型總參數量超過萬億，預訓練數據量達到36T Tokens，是目前阿里規模最大、能力最強的千問推理模型。



在涵蓋事實知識、複雜推理、指令遵循、人類偏好對齊、Agent能力等19項公認基准測試中，Qwen3-Max-Thinking整體性能可媲美GPT-5.2-Thinking、Claude Opus 4.5和Gemini 3 Pro等國際頂尖模型。



阿里巴巴同日宣布，根據Hugging Face數據，Qwen衍生模型數量突破20萬，成為全球首個達成此目標的開源大模型。Qwen系列模型累計下載量突破10億次，被開發者日均下載110萬次，穩居全球開源大模型首位。



該模型採用全新的測試時擴展機制，實現推理性能大幅提升的同時更具經濟性。在啟用工具的HLE（Humanity's Last Exam）評測中，千問得分58.3，大幅超過GPT-5.2-Thinking的45.5和Gemini 3 Pro的45.8，錄得當前所有模型的最高分。

