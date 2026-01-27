《中國要聞》國家疾控局：中國尚未發現尼帕病毒感染個案，需加強防範境外輸入風險

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

高致病性、高致死性且無特效藥物治療的尼帕病毒近期在印度傳播，引起各國關注。據《央視新聞》引述國家疾控局報道，本次印度暴發的尼帕病毒病疫情，主要發生在西孟加拉邦，與中國沒有領土接壤。尼帕病毒病主要通過直接接觸感染的動物、病人及污染物傳播，病毒環境存活力弱，一般民眾接觸感染機會較少。綜合研判，此次印度尼帕病毒病疫情對中國產生的影響相對較小。目前，中國尚未發現尼帕病毒病病例，請不必過度恐慌，但也存在一定境外輸入風險，需加強防範。



報道指，尼帕病毒屬於副黏病毒科，可感染動物和人。尼帕病毒在自然界主要存在於果蝠身上。人類直接接觸被病毒感染的動物，或食用被這些動物的體液和排洩物污染的食品可被感染。密切接觸被病毒感染的病人或其體液也可造成傳播。



尼帕病毒在人際間傳播主要發生在病例家庭和醫療機構內。人感染尼帕病毒後主要引起神經系統和呼吸系統症狀，通常引起發熱、咳嗽、呼吸困難等急性呼吸道症狀，或出現頭痛、頭暈、意識改變、癲癇等神經系統症狀，甚至導致死亡。病死率約為40%至75%。目前還沒有對該疾病的特效藥物和疫苗，臨床上主要以對症治療為主。



近期前往發生尼帕病毒病疫情國家的人員，要增強防病意識，保持良好的個人衛生習慣，注意飲食衛生安全，避免接觸蝙蝠、家畜等動物，避免接觸病人或感染動物的分泌物、排洩物等，避免食用不明來源的水果蔬菜及製品，嚴禁生食或飲用未經處理的生鮮食品和飲品。如在疫區旅居或有可疑接觸史後出現發熱、頭痛等症狀，應立即就醫，並告知旅行史和可疑接觸史，以便及時診斷和治療。

