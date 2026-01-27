  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

27/01/2026 17:11

《中國要聞》國家疾控局：中國尚未發現尼帕病毒感染個案，需加強防範境外輸入風險

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 中國未發現尼帕病毒感染病例，需防境外輸入
▷ 印度西孟加拉邦現疫情，與中國無領土接壤
▷ 病毒通過接觸感染源傳播，無特效藥及疫苗

　　高致病性、高致死性且無特效藥物治療的尼帕病毒近期在印度傳播，引起各國關注。據《央視新聞》引述國家疾控局報道，本次印度暴發的尼帕病毒病疫情，主要發生在西孟加拉邦，與中國沒有領土接壤。尼帕病毒病主要通過直接接觸感染的動物、病人及污染物傳播，病毒環境存活力弱，一般民眾接觸感染機會較少。綜合研判，此次印度尼帕病毒病疫情對中國產生的影響相對較小。目前，中國尚未發現尼帕病毒病病例，請不必過度恐慌，但也存在一定境外輸入風險，需加強防範。

　　報道指，尼帕病毒屬於副黏病毒科，可感染動物和人。尼帕病毒在自然界主要存在於果蝠身上。人類直接接觸被病毒感染的動物，或食用被這些動物的體液和排洩物污染的食品可被感染。密切接觸被病毒感染的病人或其體液也可造成傳播。

　　尼帕病毒在人際間傳播主要發生在病例家庭和醫療機構內。人感染尼帕病毒後主要引起神經系統和呼吸系統症狀，通常引起發熱、咳嗽、呼吸困難等急性呼吸道症狀，或出現頭痛、頭暈、意識改變、癲癇等神經系統症狀，甚至導致死亡。病死率約為40%至75%。目前還沒有對該疾病的特效藥物和疫苗，臨床上主要以對症治療為主。

　　近期前往發生尼帕病毒病疫情國家的人員，要增強防病意識，保持良好的個人衛生習慣，注意飲食衛生安全，避免接觸蝙蝠、家畜等動物，避免接觸病人或感染動物的分泌物、排洩物等，避免食用不明來源的水果蔬菜及製品，嚴禁生食或飲用未經處理的生鮮食品和飲品。如在疫區旅居或有可疑接觸史後出現發熱、頭痛等症狀，應立即就醫，並告知旅行史和可疑接觸史，以便及時診斷和治療。
《經濟通通訊社27日專訊》

【你點睇？】巴士安全帶新例正式實施，乘客須配戴安全帶，違者可被檢控。你認為新例對提升乘車安全有多大幫助？你最擔心新例會帶來哪方面問題？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

黃瑋傑：金價前景續睇好，宜趁低吸納

27/01/2026 10:36

貨幣攻略

狂人四處燃火頭，把美國帶往何處？

23/01/2026 12:09

大國博弈

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區