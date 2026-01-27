  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
AH股新聞

27/01/2026 15:55

【ＡＩ】螞蟻靈波開源LingBot-Depth模型，可為智能終端賦予三維視覺

　　螞蟻集團旗下靈波科技開源高精度空間感知模型LingBot- Depth。該模型基於奧比中光相機原始數據，能為智能終端賦予精準三維視覺。

　　評測中，它比主流模型誤差大幅降低，室內場景相對誤差降超70%，稀疏SfM任務RMSE誤差降約47%。這背後，靈波研發「掩碼深度建模」技術，可補全深度數據。模型已獲專業認證，其200萬組高價值深度配對數據將開源。
《經濟通通訊社27日專訊》

【說說心理話】賽馬會友「伴」同盟計劃：提供免費上門照顧長者服務，讓照顧者唞唞氣！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

黃瑋傑：金價前景續睇好，宜趁低吸納

27/01/2026 10:36

貨幣攻略

狂人四處燃火頭，把美國帶往何處？

23/01/2026 12:09

大國博弈

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區