【ＡＩ】螞蟻靈波開源LingBot-Depth模型，可為智能終端賦予三維視覺

螞蟻集團旗下靈波科技開源高精度空間感知模型LingBot- Depth。該模型基於奧比中光相機原始數據，能為智能終端賦予精準三維視覺。



評測中，它比主流模型誤差大幅降低，室內場景相對誤差降超70%，稀疏SfM任務RMSE誤差降約47%。這背後，靈波研發「掩碼深度建模」技術，可補全深度數據。模型已獲專業認證，其200萬組高價值深度配對數據將開源。

《經濟通通訊社27日專訊》