《Ａ股行情》滬綜指低開0.18%，李強稱要實施更積極有為宏觀政策

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

滬深股市今早集體低開，滬綜指低開0.18%，報4125.22點，深成指低開0.23%，創業板指低開0.09%；盤初黃金概念、疫苗醫療股走低。



國務院總理李強26日主持召開座談會表示，今年外部環境不確定性上升，經濟發展面臨的風險挑戰仍然不少；要實施更加積極有為的宏觀政策，強化改革舉措與宏觀政策協同，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。



李強在會上聽取各民主黨派中央、工商聯負責人和無黨派人士代表對政府工作報告和「十五五」(2026-2030年)規劃綱要(草案)兩個徵求意見稿的意見建議；李強說，需要科學準確把握形勢變化，正視困難，堅定信心，集中精力辦好自己的事。



外圍方面，黃金在美國總統特朗普重塑國際關係和投資者逃離主權債券及貨幣的背景下延續暴走模式，價格首次突破了每盎司5000美元大關。現貨金一度升穿每盎司5110美元創歷史新高；現貨白銀一度升穿每盎司117美元創歷史新高。上期所出手，收緊白銀期貨、錫期貨交易限額，上調銅、鋁期貨交易保證金比例。



另外，中日緊張局勢持續，中國外交部領事司提醒中國公民春節期間避免前往日本。同時，航班管家數據顯示，截至1月26日，今年2月已有49條中日航線取消全部航班，比1月進一步增加。



人民銀行公布，今日進行4020億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場今日有3240億元逆回購到期，即今日淨投放780億元。

《經濟通通訊社27日專訊》