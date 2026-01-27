《Ａ股行情》滬綜指收升0.18%，半導體板塊領漲，兩市成交縮量一成

滬深股市縮量回升，滬綜指今日收高0.18%，報4139.9點，深成指升0.09%，創業板指揚0.71%。兩市全日成交2.89萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日減少3533億元或11%。



從板塊來看，半導體產業鏈全線走強，東芯股份(滬:688110)升20%封板，華虹公司(滬:688347)升7.7%創新高。貴金屬板塊延續漲勢，湖南黃金(深:002155)、四川黃金(深:001337)等漲停。太空光伏概念持續回升，宇晶股份(深:002943)四天三漲停。



去年通脹低迷對企業盈利修復造成拖累，但在「反內捲」政策密集推動下，中國2025全年工業企業利潤實現同比增長，終結此前連續三年下跌格局。12月單月利潤同比亦轉為正增，創下三個月最高水平。



德邦證券研報稱，近日市場成交額仍維持在歷史高位，顯示資金維持活躍，量能維持高位支撐輪動行情，當前市場處於「政策催化+產業趨勢」雙輪驅動的結構性行情中，建議關注業績預告超預期標的，同時需警惕純概念標的退潮風險。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4705.69 -0.03 上證指數 4139.90 +0.18 12894.30 深證成指 14329.91 +0.09 16055.50 創業板指 3342.60 +0.71 科創50 1555.98 +1.51 B股指數 263.24 -0.45 1.93 深證B指 1243.42 +0.02 0.61

《經濟通通訊社27日專訊》