說說心理話
AH股新聞

27/01/2026 15:06

《Ａ股行情》滬綜指收升0.18%，半導體板塊領漲，兩市成交縮量一成

　　滬深股市縮量回升，滬綜指今日收高0.18%，報4139.9點，深成指升0.09%，創業板指揚0.71%。兩市全日成交2.89萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日減少3533億元或11%。

　　從板塊來看，半導體產業鏈全線走強，東芯股份(滬:688110)升20%封板，華虹公司(滬:688347)升7.7%創新高。貴金屬板塊延續漲勢，湖南黃金(深:002155)、四川黃金(深:001337)等漲停。太空光伏概念持續回升，宇晶股份(深:002943)四天三漲停。

　　去年通脹低迷對企業盈利修復造成拖累，但在「反內捲」政策密集推動下，中國2025全年工業企業利潤實現同比增長，終結此前連續三年下跌格局。12月單月利潤同比亦轉為正增，創下三個月最高水平。

　　德邦證券研報稱，近日市場成交額仍維持在歷史高位，顯示資金維持活躍，量能維持高位支撐輪動行情，當前市場處於「政策催化+產業趨勢」雙輪驅動的結構性行情中，建議關注業績預告超預期標的，同時需警惕純概念標的退潮風險。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004705.69-0.03　
上證指數4139.90+0.1812894.30
深證成指14329.91+0.0916055.50
創業板指3342.60+0.71　
科創501555.98+1.51　
B股指數263.24-0.451.93
深證B指1243.42+0.020.61

《經濟通通訊社27日專訊》

