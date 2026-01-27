  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

27/01/2026 10:00

《Ａ股焦點》尼帕病毒傳播，印度確診5例，生物疫苗A股兩邊走

　　近期，印度出現尼帕病毒感染病例，目前已有5人確診，近百人被要求居家隔離。泰國、尼泊爾等國已在機場和邊境口岸加強防疫檢測。尼帕病毒是一種新發的高致病性、高致死性的人畜共患病原體，已被世界衛生組織列為生物安全等級4級的危險病原體。人類感染後的症狀包括急性呼吸道感染和致命性腦炎。目前尚無獲得許可的疫苗或特效藥。

　　據《21世紀經濟報道》，針對尼帕病毒，目前臨床常用的檢測方法包括抗體檢測、核酸檢測等。多家上市公司接連披露了相關檢測手段的信息。之江生物(滬:688317)證券部工作人員表示，公司確實有尼帕病毒核酸測定試劑盒，並且此前已經取得歐盟CE認證。金域醫學(滬:603882)聯合金圻睿研發的MetaVirus病毒全基因組探針捕獲NGS檢測服務，可實現對尼帕病毒及多種病原體的精準檢測與深度分析。

　　之江生物現升超2%，金域醫學高開後由升轉跌，跌幅不足1%。A股其他生物疫苗股兩邊走，達安基因(深:002030)漲超7%，華蘭疫苗(深:301207)彈逾4%；昨日大漲的智飛生物(深:300122)和沃森生物(深:300142)均回吐超7%。
《經濟通通訊社27日專訊》

【說說心理話】賽馬會友「伴」同盟計劃：提供免費上門照顧長者服務，讓照顧者唞唞氣！► 即睇

上一篇新聞︰27/01/2026 10:01  《Ａ股焦點》旅遊酒店股跌多升少，內地春節９天假期「史上最長」

下一篇新聞︰27/01/2026 09:56  《Ａ股焦點》白銀有色升近６％，此前五連漲停，稱白銀收入佔總…

其他
More

27/01/2026 10:25  【聚焦數據】中國去年ＦＤＩ同比降幅收窄至９﹒５％，連續第三…

27/01/2026 10:21  《Ａ股焦點》紫金礦業Ａ漲逾４％，擬２８０億購加拿大聯合黃金…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

曾永堅：現貨金價突破5000美元水平，趁回可吸納！

26/01/2026 10:32

貨幣攻略

狂人四處燃火頭，把美國帶往何處？

23/01/2026 12:09

大國博弈

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區