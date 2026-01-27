《Ａ股焦點》尼帕病毒傳播，印度確診5例，生物疫苗A股兩邊走

近期，印度出現尼帕病毒感染病例，目前已有5人確診，近百人被要求居家隔離。泰國、尼泊爾等國已在機場和邊境口岸加強防疫檢測。尼帕病毒是一種新發的高致病性、高致死性的人畜共患病原體，已被世界衛生組織列為生物安全等級4級的危險病原體。人類感染後的症狀包括急性呼吸道感染和致命性腦炎。目前尚無獲得許可的疫苗或特效藥。



據《21世紀經濟報道》，針對尼帕病毒，目前臨床常用的檢測方法包括抗體檢測、核酸檢測等。多家上市公司接連披露了相關檢測手段的信息。之江生物(滬:688317)證券部工作人員表示，公司確實有尼帕病毒核酸測定試劑盒，並且此前已經取得歐盟CE認證。金域醫學(滬:603882)聯合金圻睿研發的MetaVirus病毒全基因組探針捕獲NGS檢測服務，可實現對尼帕病毒及多種病原體的精準檢測與深度分析。



之江生物現升超2%，金域醫學高開後由升轉跌，跌幅不足1%。A股其他生物疫苗股兩邊走，達安基因(深:002030)漲超7%，華蘭疫苗(深:301207)彈逾4%；昨日大漲的智飛生物(深:300122)和沃森生物(深:300142)均回吐超7%。

《經濟通通訊社27日專訊》