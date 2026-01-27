  • 會員
AH股新聞

27/01/2026 10:01

《Ａ股焦點》旅遊酒店股跌多升少，內地春節9天假期「史上最長」

　　今年農曆春節9天假期被稱為「史上最長」假期，不少人已提前制訂出遊計劃。某旅遊集團媒介公關經理表示，國內旅遊市場出遊人數預訂量較去年同期激增300%，可以明顯感受到國內民俗遊、冰雪遊、避寒遊成了遊客今年首選的出遊方向。

　　萬聯證券表示，展望2026年，中央經濟工作會議繼續將堅持內需主導，促消費政策導向保持穩定，但受居民資產負債表調整影響，基本面復甦仍需時間，上半年社會服務板塊預計以結構性機會為主。今年春節長假期，旅遊市場景氣度有望進一步提升。華創證券認為，春節假期預訂窗口已經打開，國內航線及出境航線預訂同比表現較好。同時，促進服務消費相關政策持續落地有望催化板塊行情。建議持續關注春節前交通、酒店等預訂數據變化及服務消費相關政策帶來的投資機會。

　　不過，A股旅遊酒店板塊早盤隨大市走軟，個股跌多升少，中國中免(滬:601888)跌2.3%，陝西旅遊(滬:603402)及西安旅遊(深:000610)跌1.8%，西安飲食(深:000721)、華天酒店(深:000428)跟挫；九華旅遊(滬:603199)升1.3%，大連聖亞(滬:600593)升1.2%。
《經濟通通訊社27日專訊》

