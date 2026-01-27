《中國要聞》中國科學院大學星際航行學院成立，課程包括行星宜居性等

據《人民日報》報道，中國科學院大學星際航行學院揭牌儀式今日上午在中國科學院與「兩彈一星」紀念館舉行，標誌該學院正式成立。中國科學院戰略高技術研究局局長朱俊強院士任星際航行學院院長。



報道指，未來10至20年，是中國星際航行領域跨越式發展的關鍵窗口期，原始創新基礎研究和技術突破將重塑深空探索格局，深刻影響國家競爭力。成立星際航行學院，是中國科學院大學搶佔科技制高點任務、布局星際航行領域人才培養的關鍵舉措，將為國家深空探測、空間科學研究等戰略需求提供人才支撐。



據了解，學院將構建涵蓋航空宇航科學與技術、行星科學等14個一級學科/專業類別的課程體系，在97門既有課程基礎上，新增22門核心課程，涵蓋星際動力與推進原理、星際航行環境感知與利用、行星動力學與宜居性、星際社會學與治理等前沿方向，實現科學、技術與應用深度融合。



教學實踐方面，學院將依托懷柔科學城現有前沿科學、關鍵技術、戰略應用3類平台，新建無人機智能巡飛模擬平台、空間科學衛星全流程教學實踐平台、星際航行天地協同實驗教學與創新平台等6個特色平台，為學生提供沉浸式培養環境。

