【聚焦數據】內地12月工業利潤轉增5.3%，去年利潤增0.6%四年最高

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

國家統計局公布，2025年12月，全國規模以上工業企業利潤同比增長5.3%，從11月的下降13.1%轉升，並創三個月高位。2025年全年，全國規模以上工業企業實現利潤總額73982億元(人民幣．下同)，同比增長0.6%，為四年最高。



2025年，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額20561億元，比上年下降3.9%；股份制企業實現利潤總額55408.3億元，下降0.1%；外商及港澳台投資企業實現利潤總額17447.4億元，增長4.2%；私營企業實現利潤總額22810.6億元，與上年持平。



*統計局：全年工業企業利潤增長，扭轉連續三年下降態勢*



國家統計局工業司首席統計師于衛寧解讀數據指，2025年，各地區各部門加緊實施更加積極有為的宏觀政策，加快推進新型工業化，推動工業經濟穩定向好運行。全年工業企業利潤實現增長，扭轉了連續三年下降態勢。總體看，工業新動能的支撐作用明顯，工業經濟發展向新向優。但也要看到，外部環境變化影響逐步加深，工業轉型升級存在陣痛，部分企業生產經營仍面臨一定困難。下階段，要繼續推動科技創新和產業創新深度融合，持續優化產業結構，加快培育新質生產力，推動工業企業效益持續改善。



從三大門類看，2025年，製造業增長5.0%，增速較2024年大幅回升8.9個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長9.4%；採礦業下降26.2%。



*裝備製造業利潤增7.7%，對整體利潤增長拉動作用最強*



2025年，規模以上裝備製造業利潤較上年增長7.7%，拉動全部規模以上工業企業利潤增長2.8個百分點，是對規模以上工業企業利潤增長拉動作用最強的板塊。8個大類行業中有7個行業利潤較上年增長，其中，鐵路船舶航空航天、電子行業利潤兩位數增長，增速分別達31.2%、19.5%。



*智能無人飛行器製造、集成電路製造等行業利潤增逾倍*



規模以上高技術製造業利潤較上年增長13.3%，高於全部規模以上工業12.7個百分點。智能消費設備製造行業利潤較上年增長48.0%，其中智能無人飛行器製造、智能車載設備製造行業利潤分別增長102.0%、88.8%；半導體領域產業鏈相關的集成電路製造、半導體器件專用設備製造行業利潤分別增長172.6%、128.0%。



在全國規模以上工業企業中，中小型企業、外商及港澳台投資企業利潤增速由負轉正，全年利潤較上年分別增長1.4%、4.2%，2024年分別為下降1.9%、1.7%；股份制企業、國有控股企業利潤改善明顯，全年利潤降幅分別較上年收窄3.5個、0.7個百分點。

《經濟通通訊社27日專訊》