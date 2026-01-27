  • 會員
27/01/2026 11:04

《中國要聞》武漢病毒研究所團隊：口服核甘藥物可抑制尼帕病毒

▷ 武漢病毒研究所團隊證實口服藥VV116抑制尼帕病毒
▷ VV116已在中烏獲批用於新冠治療
▷ 印度2026年1月現尼帕疫情致死亡病例

　　高致病性、高致死性且無特效藥物治療的尼帕病毒近期在印度傳播，引起國際關注。中國科學院武漢病毒研究所26日發布科研進展指，該所研究團隊證實口服核甘類藥物VV116對尼帕病毒具有顯著的抗病毒活性，為這一高致死性新發傳染病的防治帶來新希望。

　　該所表示，尼帕病毒(Nipah virus)自1998年首次在馬來西亞爆發以來，已成為全球公共衛生領域高度關注的高致病性病原體，其致死率高達40%-70%。2023年至2026年間，印度和孟加拉國持續出現疫情，爆發頻率和地理範圍均呈上升趨勢。2026年1月，印度西孟加拉邦及周邊地區再次出現疫情，已有死亡病例，近百名密切接觸者被隔離。由於尼帕病毒宿主範圍廣、致死率高，且目前尚無獲批的藥物或疫苗，世界衛生組織(WHO)將其列為最高優先級的區域性威脅。

*VV116此前在中國獲批上市用於治療新冠肺炎*

　　該所肖庚富/張磊砢研究員團隊、單超研究員團隊聯合上海藥物研究所、旺山旺水生物醫藥股份有限公司(02630)胡天文博士，在國際期刊Emerging Microbes & Infections上發表了題為《The oral nucleoside drug VV116 is a promising candidate for treating Nipah virus infection》的重要研究成果，證實一種新型口服核甘類抗病毒藥物VV116（氫溴酸氘瑞米德韋片）對尼帕病毒具有顯著的抗病毒活性，該藥物已先後在烏茲別克和中國獲批上市用於新冠肺炎的治療。

　　此次研究發現，作為一種靶向病毒RNA依賴性RNA聚合酶(RdRp)的前藥，體外實驗中VV116和其代謝活性分子均展示了對尼帕病毒（包括馬來西亞株NiV-M和孟加拉株NiV-B）的顯著抑制活性。在金黃地鼠致死劑量感染模型中，VV116以400毫克每千克體重的口服給藥劑量下，能將實驗動物的存活率提高至66.7%，且顯著降低感染靶器官肺、脾和腦中的病毒載量。
《經濟通通訊社27日專訊》

