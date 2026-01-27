  • 會員
27/01/2026 12:42

馬化騰：騰訊已從美團、京東投資退出，目前唯一值得投入的是AI

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 馬化騰稱騰訊退出美團、京東投資
▷ 劉熾平退出相關公司董事會
▷ 馬化騰指目前唯一值得投入為AI

　　據《界面新聞》報道，在26日召開的騰訊(00700)年會上，騰訊董事局主席馬化騰提到去年的外賣和社區團購大戰。馬化騰透露，騰訊已經從對京東(09618)和美團(03690)的投資中退出，包括劉熾平(騰訊總裁)也退出了相關公司的董事會。

　　去年京東首先對美團發起的外賣大戰非常激烈，阿里巴巴也通過把餓了麼整合到淘寶閃購參與競爭，除了電商之外，阿里巴巴還在人工智能--主要是雲計算方面進行投入，是雙線作戰。馬化騰坦言，對騰訊來說，穩扎穩打仍然是核心戰略之一，目前唯一還值得投入的就是人工智能。

*馬化騰：微信慢一點推出Agent智能化服務*

　　馬化騰並提到字節和中興手機聯合推出的豆包手機，以及阿里千問接入宣布全面接入淘寶、支付寶、淘寶閃購、飛豬、高德等阿里生態業務，打通400多項功能。他強調，騰訊一貫旗幟鮮明的反對用黑產外掛的方式把用戶的手機和電腦屏幕錄屏傳到雲端，因為這是極其不安全、不負責任的。他對阿里千問的做法表示部分贊同，認為「AI產品結合自己的特點，發揮自己的優勢是很好的」，但弊端在於用戶不一定喜歡「全家桶」，且生態內也不是所有的服務都是業界最好的。

　　談回微信生態的Agent化，馬化騰認為，微信的生態可能是居中，所以慢一點推出Agent智能化的服務也沒有問題，因為騰訊需要仔細思考其中的邏輯，「我們不會控制所有的入口，任何創業者都可以自己在微信的智能生態產生自己的入口，然後去推廣這個專有入口，這是沒有問題的。我們只提供底層連接，這樣比較科學合理，生態伙伴也比較放心和可以接受，因此是比較可持續的」。
《經濟通通訊社27日專訊》

