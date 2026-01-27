  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

27/01/2026 13:43

《中芬關係》習近平晤芬蘭總理：中歐是夥伴不是對手，雙方合作大於競爭

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 習近平北京會見芬蘭總理奧爾波
▷ 雙方提及能源轉型、循環經濟等合作領域
▷ 奧爾波稱芬蘭支持自由貿易及歐洲戰略自主

　　據《新華社》報道，國家主席習近平今日上午在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的芬蘭總理奧爾波。習近平指出，當今世界面臨多重風險挑戰，國際社會需要攜手應對，大國尤其要帶頭講平等、講法治、講合作、講誠信。中方願同芬方一道，堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，共同應對全球性挑戰，推進平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。中歐是夥伴不是對手，雙方合作大於競爭、共識大於分歧。希望芬蘭為推動中歐關係健康穩定發展發揮建設性作用。

*習近平：要深化能源轉型、循環經濟等合作*

　　習近平又表示，中芬雙方要深化互利合作，在能源轉型、循環經濟、農林產業、科技創新等領域打造更多合作成果。歡迎芬蘭企業到中國市場的「大海」來「暢游」，提升全球競爭力。芬蘭是冰雪強國，中國也已是冰雪大國，雙方要加強交流合作，延續冰雪友誼。歡迎更多芬蘭民眾來華感知既古老又現代的中國。

*奧爾波：芬蘭主張歐洲戰略自主，支持自由貿易*

　　奧爾波則表示，芬方企業對赴華合作抱有強烈興趣。芬方願同中方落實兩國元首達成的重要共識，密切高層往來，深化貿易、投資、數字經濟、清潔能源、農業等領域務實合作，增進兩國人民福祉。芬方願同中方加強溝通協調，共同維護世界和平穩定。歐中關係保持建設性發展十分重要，芬蘭主張歐洲戰略自主，支持自由貿易，願為歐中妥善解決貿易摩擦問題、推動關係健康發展發揮積極作用。
《經濟通通訊社27日專訊》

【降醇速】環保裝$199 (原價$310)，只限2天：22/1-23/1！即上樂本健/ HKTVmall: 10am開搶！► 了解詳情

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

黃瑋傑：金價前景續睇好，宜趁低吸納

27/01/2026 10:36

貨幣攻略

狂人四處燃火頭，把美國帶往何處？

23/01/2026 12:09

大國博弈

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區