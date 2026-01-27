  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

27/01/2026 14:03

《行業數據》乘聯分會崔東樹：去年汽車行業銷售利潤率降至4.1%

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 2025年汽車行業銷售利潤率4.1%，產量3478萬台
▷ 2025年12月行業利潤率1.8%，收入11573億元
▷ 汽車行業利潤率低於下游工業企業平均5.9%

　　乘聯分會秘書長崔東樹今日在其微信公眾號發文指，2024年汽車行業利潤表現已顯疲軟，銷售利潤率僅4.3%，較歷史正常水平大幅下降；2025年1-12月行業銷售利潤率進一步降至4.1%，仍處於歷史低位，其中12月1.8%的利潤率更是創下近期低點，盈利下行壓力持續凸顯。

　　崔東樹指，2025年1-12月，汽車生產3478萬台，同比增10%；汽車行業收入111796億元(人民幣．下同)，同比增7.1%；成本98498億元，增8.1%；利潤4610億元，同比增0.6%；汽車行業利潤率4.1%，相對於下游工業企業利潤率5.9%的平均水平，汽車行業仍偏低。

*12月汽車行業利潤率降至1.8%*

　　其中，12月的汽車行業收入11573億元，同比降0.8%；成本10093億元，增0.8%；利潤207億元，同比降57.4%；汽車行業利潤率1.8%，環比11月的4.4%下降明顯，相較2024年12月的4.1%下降較大。

　　崔東樹認為，2025年各地大力度推動「兩新」政策落地實施，有效釋放內需活力，消費品以舊換新政策加力擴圍效果明顯，但汽車行業效益改善明顯落後其他消費品。隨著國家反內捲工作持續推進，有色金屬礦業利潤率29.4%，上游鋼鐵行業利潤大幅改善，汽車行業增加成本改善產業鏈利潤效果不錯。期待車市油電同權推動油電同強，未來汽車行業總體形勢必能持續穩中向好。
《經濟通通訊社27日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

黃瑋傑：金價前景續睇好，宜趁低吸納

27/01/2026 10:36

貨幣攻略

狂人四處燃火頭，把美國帶往何處？

23/01/2026 12:09

大國博弈

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區