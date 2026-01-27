【ＦＯＣＵＳ】AI三巨頭決勝春節，舊橋段VS新花式

【FOCUS】春節倒數三周，團聚、拜年、春晚……無不暗藏社交裂變的流量密碼。繼字節跳動以「火山引擎+豆包」佔據央視春晚C位後，騰訊（00700）旗下「元寶」APP預告春節派10億元紅包，並上線社交型AI「元寶派」；早前冠名B站跨年晚會的阿里旗下千問，則以最新版Qwen3-Max-Thinking推理模型反擊。



*騰訊10億元紅包撐「親生仔」*



11年前，憑藉首次與春晚攜手，騰訊創下微信「搖一搖」搶紅包峰值每分鐘8.1億次的紀錄；現象級瘋狂之後，2014年市佔率不到8%的微信支付一路逆襲，早已反超阿里旗下支付寶（59% VS 36%）。



砸下5億紅包，換來無數用戶的使用習慣綁定－－食髓知味決定照搬「舊橋」，將於2月1日起豪派10億現金紅包，不過今次「催谷」的對象，從移動支付改為AI APP。相比字節跳動旗下豆包、阿里旗下千問，月活分別問鼎2億級、1億級，眼見「親生仔」元寶月活僅徘徊3000萬出頭，被坊間普遍視作AI布局落後的騰訊，焉能不期待又一個「珍珠港」時刻？



*阿里字節同借AI社交滲透習慣*



周一（26日）騰訊年會上，馬化騰以「微信不搞AI全家桶」、「堅守產品安全性」等來為騰訊的「慢」解畫和穩定軍心，但字裏行間仍充滿對後來居上的勝利渴望。除了祭出10億現金紅包 ，主打社交AI的「元寶派」亦正式上線啟動內測，能以AI身份參與微信/QQ群聊、活躍氣氛、總結要點、發起學習/健身/觀影等，齊齊指向騰訊最有優勢的社交基因－－用關係鞏固粘性。



對此策略，阿里、字節似洞若觀火。前者於2025年除夕夜冠名B站跨年晚會，以千問支持一鍵生成與朋友、名人一起「為新年乾杯」視頻，並領取最高888元紅包；後者以豆包支持把春晚的精彩片段生成段子、表情包等，以及生成不同方言的祝福語等。各種「花式技能」背後，實際都旨在借春節這個國民場景，進行使用習慣滲透，最終佔據AI流量入口。



*千問新模型加持超級應用角色*



此外，或許是為了跟騰訊年會打對台，阿里同日發布Qwen3 Max Thinking，稱該模型在 準確性、複雜推理等方面較之前版本性能顯著提升，以技術參數硬實力搶鏡，更可能是以「能辦事」回擊騰訊的「能社交」。



值得留意的是，Qwen3 Max Thinking在「指令遵循」、「人類偏好對齊」、「智能體能力」等關鍵維度上實現能力顯著提升，意在進一步加持阿里「全家桶（淘寶、高德、餓了麼、飛豬等）」在春節高頻消費、出行等不同場景的AI超級應用角色。



當馬年春節的喧囂落幕，豆包、千問、元寶，誰能成為繼微信之後，人們每日的「默認指定動作」？唯一可以肯定的是，三巨頭的AI流量入口之爭將更激烈、更分化。