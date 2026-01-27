  • 會員
AH股新聞

27/01/2026 15:50

《中英關係》習近平將晤英國首相施紀賢，50餘家英國企業高管隨訪



▷ 英國首相施紀賢1月28日至31日訪華，將晤習近平等中國領導人
▷ 施紀賢率50餘英國企業高管隨行，涵蓋金融、醫藥等領域
▷ 中英計劃簽署貿易投資合作文件，2025年雙邊貿易額1037億美元

　　中國外交部宣布，應國務院總理李強邀請，英國首相斯塔默（又譯「施紀賢」）將於1月28日至31日（明日至周六）對中國進行正式訪問。外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上介紹，施紀賢此訪是英國首相時隔八年再次訪華，訪問期間，習近平主席將同他會見，李強總理、趙樂際委員長將分別同他會談、會見，就雙邊關係和共同關心的問題深入交換意見。除北京外，施紀賢還將訪問上海。

*外交部：願同英方增進政治互信，深化務實合作*

　　郭嘉昆指，當前國際形勢變亂交織，中英作為聯合國安理會常任理事國，保持溝通、加強合作，符合兩國人民共同利益，也有利於促進世界和平穩定與發展。英國工黨政府執政以來明確表示，願同中方發展連貫、持久、戰略性的中英關係，積極推動兩國對話與合作。中方願以此訪為契機，同英方增進政治互信，深化務實合作，共同開啟中英關係健康穩定發展的新篇章，攜手為世界和平安全與穩定作出應有努力與貢獻。

*商務部：正積極籌備2026中英企業家委員會會議*

　　另一邊廂，商務部網站發布「商務部新聞發言人就中英經貿合作情況答記者問」文章。發言人指，施紀賢將率50餘家英國大企業高管和機構代表隨訪，涵蓋金融、醫藥、製造業、文化、創意等英優勢領域，充分體現了英方對深化雙邊經貿關係的熱切期待。中方高度重視對英經貿合作，正與英方積極籌備此訪的經貿成果，以及2026中英企業家委員會會議。中英企業積極踴躍參會，目前已有100餘家企業代表報名參加。訪問期間，商務部擬與英方簽署貿易投資合作方面成果文件，力爭打造中英經貿合作的新增長點。

　　發言人稱，中英互為重要經貿夥伴。2025年，中英雙邊貨物貿易額達到1037億美元，服務貿易額有望突破300億美元，雙向投資存量近680億美元。當前全球貿易保護主義加劇，中英均堅持自由貿易和維護多邊貿易體制，雙方將致力於優勢互補、互利共贏的經貿合作，推動貨物和服務貿易協同發展，投資合作雙向奔赴，不斷拓展綠色能源、醫療健康、創意產業、智能製造等領域合作空間。

　　商務部願與英方經貿主管部門一道，共同落實好兩國領導人達成的重要共識，加強經貿政策溝通，為雙方企業合作創造公平、透明、法治化的營商環境，推動中英經貿關係不斷邁上新台階。
《經濟通通訊社27日專訊》

