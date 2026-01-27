  • 會員
27/01/2026 15:25

《中英關係》中國外交部：英國首相施紀賢應邀明起訪華4天

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 英國首相施紀賢應邀1月28日至31日訪華
▷ 行程包括北京會見中國領導人、上海及日本
▷ 隨行含企業高管及兩名大臣，阿斯利康與葛蘭素史克高管或參與

　　中國外交部發言人今日宣布，應國務院總理李強邀請，英國首相斯塔默（又譯「施紀賢」）將於1月28日至31日（明日至周六）對中國進行正式訪問。

　　據《路透》報道，施紀賢周二啟程訪華。這是英國領導人八年來首次訪問中國，目的在於修補與中國的關係，並降低對美國的依賴。他此行正值英國與長期最親密的盟友--美國關係變得緊張，因美國總統特朗普就格陵蘭問題發出威脅。

　　報道指，施紀賢將與數十名企業高管和兩名大臣一起訪華，在北京會見中國領導人後前往上海；訪華後他還將短暫訪問日本。

　　報道引述兩名知情人士稱，英國製藥企業阿斯利康全球首席執行官蘇博科(Pascal Soriot)和葛蘭素史克董事長Jonathan Symonds料將參加此次出訪的商務代表團。兩家公司對此不予置評。

　　英國政府尚未公布隨行企業高管名單。上周《路透》曾引述消息指，英國和中國計劃重啟由兩國企業組成的「中英企業家委員會」，阿斯利康就在其中。

　　報道並引述倫敦國王學院中國問題教授Kerry Brown分析，此次訪問的核心之一，將是雙方如何看待美國及特朗普當前的舉措和姿態，當前局勢下的一大悖論是，在某些全球議題上，如人工智能、公共衛生和環境，倫敦的立場可能更接近北京，而不是華盛頓。

　　此外，報道認為，此次訪問也為中國提供了機會，有望在加拿大總理卡尼訪華後爭取到另一位受特朗普多變貿易政策困擾的美國盟友。
《經濟通通訊社27日專訊》

