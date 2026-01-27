  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

27/01/2026 14:29

研究指VV116可抗擊尼帕病毒，內媒：距真正應用尚遠，仍處臨床前研究階段

　　中國科學院武漢病毒研究所26日發文稱，該所研究團隊聯合上海藥物研究所、旺山旺水生物醫藥股份有限公司胡天文博士在國際期刊發表了重要研究成果，證實口服核甘類藥物VV116對尼帕病毒具有顯著的抗病毒活性，為這一高致死性新發傳染病的防治帶來新希望。VV116背後的H股上市公司旺山旺水(02630)今日盤中一度大漲超過15%，曾見113元新高。

　　VV116（氫溴酸氘瑞米德韋片）是一種新型口服核甘類抗病毒藥物，已先後在烏茲別克和中國獲批上市用於新冠肺炎的治療。不過，《第一財經》指出，VV116要成為真正可以抗擊尼帕病毒的藥物，還需要經過人體的臨床試驗、申請上市、獲批上市等階段，而當前只停留在臨床前研究階段，因此，距離真正應用還很遠。

　　報道並引述香港大學生物醫學學院教授，香港大學研究學院高級副院長金冬雁指出，尼帕病毒並非新病毒，從1998年到現在，曾在馬來西亞及新加坡、印度和孟加拉國出現幾次暴發。在其看來，之所以多年來尼帕病毒缺乏有效的疫苗以及療法，也跟缺乏資金投入研究以及病例數量相對不足有關。「尼帕病毒的致死率很高，但傳播率並不高，每次出現，傳播規模還是很小」。
《經濟通通訊社27日專訊》

【說說心理話】賽馬會友「伴」同盟計劃：提供免費上門照顧長者服務，讓照顧者唞唞氣！► 即睇

上一篇新聞︰27/01/2026 14:56  《Ａ股焦點》黃河旋風漲停，熱沉片生產車間將於今年２月投入量產

其他
More

27/01/2026 15:06  《Ｂ股行情》上證Ｂ股指數收跌０﹒５％，深證Ｂ平收

27/01/2026 14:57  【ＡＩ】ＤｅｅｐＳｅｅｋ發布ＯＣＲ　２模型，ＡＩ能以人類邏…

27/01/2026 14:57  《中國要聞》南韓料取代日本，成中國遊客春節出境遊首選目的地

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

黃瑋傑：金價前景續睇好，宜趁低吸納

27/01/2026 10:36

貨幣攻略

狂人四處燃火頭，把美國帶往何處？

23/01/2026 12:09

大國博弈

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區