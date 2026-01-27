研究指VV116可抗擊尼帕病毒，內媒：距真正應用尚遠，仍處臨床前研究階段

中國科學院武漢病毒研究所26日發文稱，該所研究團隊聯合上海藥物研究所、旺山旺水生物醫藥股份有限公司胡天文博士在國際期刊發表了重要研究成果，證實口服核甘類藥物VV116對尼帕病毒具有顯著的抗病毒活性，為這一高致死性新發傳染病的防治帶來新希望。VV116背後的H股上市公司旺山旺水(02630)今日盤中一度大漲超過15%，曾見113元新高。



VV116（氫溴酸氘瑞米德韋片）是一種新型口服核甘類抗病毒藥物，已先後在烏茲別克和中國獲批上市用於新冠肺炎的治療。不過，《第一財經》指出，VV116要成為真正可以抗擊尼帕病毒的藥物，還需要經過人體的臨床試驗、申請上市、獲批上市等階段，而當前只停留在臨床前研究階段，因此，距離真正應用還很遠。



報道並引述香港大學生物醫學學院教授，香港大學研究學院高級副院長金冬雁指出，尼帕病毒並非新病毒，從1998年到現在，曾在馬來西亞及新加坡、印度和孟加拉國出現幾次暴發。在其看來，之所以多年來尼帕病毒缺乏有效的疫苗以及療法，也跟缺乏資金投入研究以及病例數量相對不足有關。「尼帕病毒的致死率很高，但傳播率並不高，每次出現，傳播規模還是很小」。

《經濟通通訊社27日專訊》