洛陽鉬業(03993)完成發行12億美元換股債，擔保總額升至230億人幣

洛陽鉬業(03993)(滬:603993)公布，完成根據一般授權發行12億美元於2027年到期的零息有擔保可換股債券，債券於維也納證券交易所營運的維也納多層次市場的上市及買賣已於昨日生效。



該集團指，截至昨日，對外擔保總額229.74億元人民幣，佔淨資產的32.35%，其中對全資子公司的擔保總額224.22億元人民幣。該集團不存在對外擔保逾期的情形。

《經濟通通訊社27日專訊》