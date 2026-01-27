華能國電(00902)職工代表董事由王鈺獲選，昨起生效

華能國際電力股份(00902)(滬:600011)公布，經職工代表大會民主選舉，王鈺獲選為第11屆董事會職工代表董事，任職自昨日起生效，至第11屆董事會任期屆滿之日止。



該集團指，王鈺現任華能國際辦公室（董事會辦公室）主任、華能（浙江）能源開發董事及華能石島灣核電開發董事。他將不會就擔任職工代表董事收取任何酬金。

《經濟通通訊社27日專訊》