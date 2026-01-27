  • 會員
AH股新聞

27/01/2026 08:36

中國太保(02601)獲金融監管總局核准黃顯榮任獨立董事，姜旭平退任獨董

　　中國太保(02601)(滬:601601)公布，近日收到金融監督管理總局已核准黃顯榮擔任獨立董事的任職資格。黃顯榮擔任獨立董事的任期自上周四（22日）起生效。

　　該集團指，姜旭平於同日退任獨立非執行董事。姜旭平已確認與董事會並無不同意見，而就退任一事亦無任何需要通知股東和債權人的事項。
《經濟通通訊社27日專訊》

