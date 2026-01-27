《滬／深股通》紫金礦業為滬股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日(26日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|紫金礦業
|(601899)
|4857.41
|中國平安
|(601318)
|1980.91
|寒武紀
|(688256)
|1921.68
|洛陽鉬業
|(603993)
|1893.66
|貴州茅台
|(600519)
|1819.60
|瀾起科技
|(688008)
|1737.82
|海光信息
|(688041)
|1487.17
|中國鋁業
|(601600)
|1479.73
|中信證券
|(600030)
|1406.56
|兆易創新
|(603986)
|1373.01
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|3650.32
|寧德時代
|(300750)
|3503.08
|新易盛
|(300502)
|2747.19
|金風科技
|(002202)
|1973.79
|通富微電
|(002156)
|1826.17
|陽光電源
|(300274)
|1803.42
|濰柴動力
|(000338)
|1732.29
|信維通信
|(300136)
|1675.45
|先導智能
|(300450)
|1650.96
|三花智控
|(002050)
|1466.64
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社27日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽