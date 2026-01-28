《Ａ股異動》長飛光纖A漲停，現報139.26元人幣

長飛光纖A股(滬:601869)現漲停，報139.26元（人民幣．下同），升10%，最低價139.26元；成交73.11萬股，成交金額1.02億元；換手率0.2%。
長飛光纖光纜H股(06869)升15%，報74.9港元，最高價74.9港元，最低價74.9港元；成交88.6萬股，成交金額6636萬港元。長飛光纖A股較H股呈107.5%溢價。
《經濟通通訊社28日專訊》
28/01/2026 09:26
IPON