山今養生智慧
AH股新聞

28/01/2026 11:31

《駐京專電》國資委：「十四五」時期央企資產總額年均增速達6.9%

▷ 央企「十四五」資產總額年均增6.9%，2023年底達95萬億
▷ 央企增加值51.3萬億，利潤總額12.7萬億，較「十三五」增44.6%、56.2%
▷ 央企研發投入累計逾5萬億，科技人才增近50%

　　國資委副主任龐驍剛在國新辦發布會表示，「十四五」時期，中央企業資產總額連續跨上了三個大的台階，就是70萬億、80萬億和90萬億，去年年底是95萬億。年均增速達到了6.9%。

　　另外，實現了增加值51.3萬億元，比「十三五」時期增長了44.6%；實現利潤總額12.7萬億元，比「十三五」時期增長了56.2%。從重點產品來看，重點產品的產量也保持了穩定增長，原油產量比「十三五」時期增長了24.7%，發電量、售電量比「十三五」時期分別增長了38.2%和40.7%，這些實物量的指標體現了中央企業自身的經濟運行情況，同時也能夠反映出國民經濟穩中有進的良好態勢。

　　他表示，「十四五」時期，中央企業全員勞動生產率從每年每人的59.4萬元增長到83.6萬元，年均增速達到7.1%；營業收入利潤率從6.2%提升到6.7%，反映出中央企業投入產出效率的提升和市場競爭力的增強。五年來，研發投入累計超過了5萬億元，研發投入強度提高了0.27個百分點，科技人才數量增加了近50%，在科技創新、戰略性新興產業和未來產業布局上取得了一系列重大突破，新質生產力發展正在積厚成勢。

　　「十四五」時期，中央企業累計貢獻稅收12.9萬億元，比「十三五」時期增長了22.7%；還完成向社保基金劃轉國有股權1.2萬億元；高質量完成中央安排的295個縣定點幫扶和對口支援任務，積極助力鄉村振興。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明28日北京專電》

