《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|紫金礦業
|(601899)
|4237.82
|兆易創新
|(603986)
|2269.93
|瀾起科技
|(688008)
|2046.58
|中國平安
|(601318)
|1997.37
|工業富聯
|(601138)
|1951.74
|寒武紀
|(688256)
|1714.51
|貴州茅台
|(600519)
|1686.24
|海光信息
|(688041)
|1619.93
|洛陽鉬業
|(603993)
|1405.41
|華友鈷業
|(603799)
|1363.58
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|5827.67
|陽光電源
|(300274)
|3492.12
|中際旭創
|(300308)
|3250.36
|新易盛
|(300502)
|2654.66
|天孚通信
|(300394)
|2256.48
|立訊精密
|(002475)
|1876.17
|英維克
|(002837)
|1666.95
|通富微電
|(002156)
|1645.54
|北方華創
|(002371)
|1590.38
|贛鋒鋰業
|(002460)
|1312.67
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社28日專訊》
