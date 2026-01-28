  • 會員
AH股新聞

28/01/2026 08:13

《神州頭條》報章頭版摘要：去年工業利潤增0.6%，扭轉下降態勢

▷ 习近平在北京会见芬兰总理奥爾波
▷ 2025年规模以上工业企业利润同比增长0.6%
▷ 基本养老保险基金委託投资规模达2.98万亿元

　　內地主要財經報章頭版摘要如下：

《中國證券報》

習近平會見芬蘭總理奧爾波
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
1月27日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的芬蘭總理奧爾波。習近平強調，中芬友好互信具有歷史根基。雙方要深化互利合作，在能源轉型、循環經濟、農林產業、科技創新等領域打造更多合作成果。

人社部將出台應對人工智能影響促就業文件
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
在人力資源社會保障部舉行的例行新聞發布會上獲悉，人社部將實施穩崗擴容提質行動，推出重點行業就業支持舉措，出台應對人工智能影響促就業文件；完善落實基本養老保險全國統籌制度，繼續擴大基本養老保險基金委託投資規模。

去年規上工業企業利潤同比增長0.6%
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家統計局1月27日發布的數據顯示，2025年，全國規模以上工業企業實現利潤總額73982.0億元，比上年增長0.6%。


《上海證券報》

習近平會見芬蘭總理奧爾波
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
1月27日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的芬蘭總理奧爾波。

訊號！2025年工業企業利潤時隔三年重回正增長
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家統計局1月27日發布的數據顯示，2025年，全國規模以上工業企業利潤較2024年增長0.6%，全年工業企業利潤以正增長收官，扭轉了2022年至2024年連續三年的下降態勢。

人社部：基本養老保險基金委託投資規模達2.98萬億元
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
人力資源社會保障部政策研究司司長、新聞發言人崔鵬程1月27日在例行新聞發布會上表示，2025年，穩就業政策支持力度進一步加大，我國就業形勢保持總體穩定；基金監管和投資運營不斷加強，截至2025年底，基本養老保險基金委託投資規模達2.98萬億元。


《證券時報》

習近平會見芬蘭總理奧爾波
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
1月27日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的芬蘭總理奧爾波。

上市公司主動「曬訂單」，高景氣賽道開啟增長新程
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近年來，在「反內捲」「提質增效」「數字化轉型」等系列舉措推動下，上市公司逐步擺脫經營困境，業績回暖，數據顯示，已披露業績預告數據的近1250家公司中，2025年淨利潤（中值）合計超過1730億元，整體淨利潤較上一年增幅接近100%。

從春晚合作夥伴看產業「向新」變遷
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
今年春晚將成為機器人企業集體亮相的舞台。宇樹科技近日宣布成為2026年春晚機器人合作夥伴，這是宇樹科技第三次與春晚結緣。此外，銀河通用機器人和魔法原子機器人也將亮相馬年春晚。

