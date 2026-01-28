  • 會員
AH股新聞

28/01/2026 17:01

《鍾之日記》恒指衝擊二萬八，監管鬆綁內房揚

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 恒指1月28日升699點，主板成交3615億港元
▷ 人民幣中間價升至6.9755，創2023年5月新高
▷ 監管不再要求房企每月上報「三條紅線」指標

　　1月28日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。

　　市場關注美聯儲今年首次貨幣政策會議結果，同時等待科技股業績，美股周二（27日）個別發展。美元進一步急挫，人民幣兌一美元中間價今報6.9755，較上個交易日升103點子，再創2023年5月17以來逾兩年半新高，人民幣強勢支撐港股繼續上揚，恒指今日繼續高開高走，早盤升幅迅速擴大至逾440點；芯片股熱炒，科網股亦造好，恒指午後進一步大升近700點，抵27800水平，全日升699點或2.6%收盤，創下自1月2日以來最大單日升幅，收報27826。主板成交大增至超過3615億元。

*A股兩連升，黃金板塊全天領漲*

　　金價今日迅速突破每盎司5200美元紀錄新高、向5300美元挨近，再創新高，黃金板塊全日領漲下，滬綜指收升0.27%至4151.24點，兩連升，深成指微升0.09%，創業板指則跌0.57%。兩市全日成交額2.9萬億元人民幣，較上一個交易日增2.4%。多家金融機構都認為，黃金還有進一步上漲的空間。法國興業銀行和德意志銀行皆看好金價到年底將攻上6000美元。

　　Ａ場半導體板塊亦收升，中微半導(滬:688380)收升19.5%。2026年開年半導體行業迎來新一輪全產業鏈漲價潮，中微半導27日發布通知，即日起對MCU、Nor flash等產品調價，漲幅15%到50%。另值得留意，外電消息稱中國已批准進口首批英偉達H200芯片，涉及數十萬顆，是在英偉達首席執行官黃仁勳本周訪華期間獲批的。

*泡泡瑪特飆近7%，花旗料今年持續增長*

　　為慶祝泡泡瑪特(09992)人氣IP角色Molly誕生20周年的特展《一顆不變的星》，日前於西九文化區揭幕；有大行全球調查顯示，泡泡瑪特顧客忠誠度上升，更看好今年可持續增長，該股盤中漲至236元近三個月高，全日收漲7%至321.4元，為表現次佳藍籌。

　　花旗發表研究報告，在中國、日本、美國、英國及澳洲五地對約1500名泡泡瑪特消費者進行問卷調查，其中76%的受訪者在過去一年內首次購買泡泡瑪特產品，其中45%更是近三個月或更短時間內的新客戶，只有9%的受訪者表示會從二手平台購買。

　　調查指出，總共有87%的受訪者表示未來三個月「有可能」或「非常可能」購買泡泡瑪特產品。新系列產品、限量版及季節性發售是推動下次購買的關鍵因素，同時，送禮及收藏和興趣是受訪者購買泡泡瑪特的主要原因，其次為情感滿足及追隨潮流。其角色設計、情感連結及稀有和獨特性最受受訪者重視。

　　調查亦顯示，目前泡泡瑪特最受歡迎五大IP排行順序為Labubu(47%)、星星人(27%)、Skullpanda(25%)、Crybaby(23%)及Molly(22%)。花旗認為，海外市場對非Labubu的興趣可能被低估，尤其是星星人在美國的擁有率超出該行預期，故認為數據顯示泡泡瑪特2026年將持續增長。該行現予目標價415元及「買入」評級，續列作中國消費板塊首選。

*監管鬆綁信號提振內房股，萬科獲深鐵輸血23.6億*

　　中國樓市傳來政策利好信號。據《財聯社》報道，多家房企相關人士透露，監管部門已不再要求有關公司每月上報「三條紅線」指標；不過，部分出險房企仍須向總部所在城市專班組定期匯報資產負債率等財務指標。

　　「三條紅線」自2020年推出以來，通過限制資產負債率不得超過70%、淨負債率不得超過100%、現金短債比不得小於1倍的財務指標，強力約束房企舉債擴張。嚴控無序借貸之下，恒大、碧桂園(02007)等多家房企陷入財務危機，甚至破產，地方政府土地財政受挫，購房者停貸潮出現。

　　受監管鬆綁預期提振，內房股集體走高，中國金茂(00817)飆近12%，綠城中國(03900)大漲9%，華潤置地(01109)、新城發展(01030)、融創中國(01918)升逾4%，龍湖集團(00960)、越秀地產(00123)、碧桂園(02007)彈超3%。

　　另外，萬科(02202)的債務危機也迎來重要轉機。萬科公布，「22萬科MTN004」和「22萬科MTN005」首付四成本金的展期議案在持有人會議上獲得全票通過，剩餘本金60%展期至12月。同時，萬科大股東深鐵集團獲董事會批准，擬向萬科提供不超過23.6億元人民幣借款，專項用於償還公司公開市場債券本金與利息，為此次債券兌付提供了資金支持。萬科今日收升3.6%。

　　晨星分析師Jeff Zhang指出，這筆新的股東貸款反映了深圳市政府對萬科的持續支持，同時也在一定程度上解決了立即償還40%本金所需的資金問題。「鑒於萬科今年上半年有逾70億元人民幣債券到期，我們預計萬科的大股東深圳市地鐵集團將繼續向其注入流動性，從而降低違約風險。」

*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

