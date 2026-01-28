《Ａ股焦點》帝爾激光升近2%，籌劃發行H股香港主板上市

帝爾激光(深:300776)公告稱，正在籌劃發行境外上市外資股（H股）股票並申請在香港聯合交易所有限公司主板掛牌上市，以推進國際化戰略布局，打造多元化資本運作平台。



帝爾激光現升近2%。 帝爾激光是總部位於武漢的高端激光設備製造商，主要專注於光伏激光加工技術，全球市佔率超過80%，是光伏電池激光工藝設備的領先供應商。

《經濟通通訊社28日專訊》