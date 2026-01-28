  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

28/01/2026 10:02

《Ａ股焦點》帝爾激光升近2%，籌劃發行H股香港主板上市

　　帝爾激光(深:300776)公告稱，正在籌劃發行境外上市外資股（H股）股票並申請在香港聯合交易所有限公司主板掛牌上市，以推進國際化戰略布局，打造多元化資本運作平台。

　　帝爾激光現升近2%。帝爾激光是總部位於武漢的高端激光設備製造商，主要專注於光伏激光加工技術，全球市佔率超過80%，是光伏電池激光工藝設備的領先供應商。
《經濟通通訊社28日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

對英國首相訪華，中英預期不同

27/01/2026 18:06

大國博弈

黃瑋傑：金價前景續睇好，宜趁低吸納

27/01/2026 10:36

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區