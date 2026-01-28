【車企血戰】多家車企推7年低息購車方案，特斯拉首付低至4.59萬元

特斯拉(US.TSLA)、小米(01810)、理想汽車(02015)、小鵬汽車(09868)等品牌近期紛紛推出或進一步強化了長達7年的低息購車金融方案，這一舉措將傳統汽車貸款周期普遍延長了2至3年。得益於更長的貸款周期，消費者每月的還款額度得以大幅降低：小米汽車YU7月供低至2593元（人民幣．下同）起；小鵬汽車全系月供低至1355元起；理想汽車月供低至2578元起；特斯拉Model 3/Y/Y L月供低至1918元起。



據《每日經濟新聞》報道，經走訪車市發現，雖然上述四個品牌都提供了7年低息購車方案，但它們之間仍存在一些差異。比如，特斯拉推出了兩種不同的7年低利率金融方案，而理想汽車則根據車型的不同對7年低利率金融方案進行了分類。特斯拉的一位銷售人員稱，由於每輛車要求的首付比例不同，應關注首付金額。「比如選擇A方案（高首付方案）需要準備至少7.99萬元的首付，選擇B方案（低首付方案）則需要準備至少4.59萬元的首付。」



小米汽車的7年低息方案要求至少支付20%的首付款，年化費率和折合年化利率分別為1%和1.93%。以YU7標準版（起售價25.35萬元）為例，最少需支付4.99萬元首付款，月供為2593.48元，7年總利息為14252.28元，平均每年2036.04元。



理想汽車的7年低息方案則根據車型進行了劃分，折合年化利率在2.5%至4.75%之間，所有車型的首付比例均为至少15%。小鵬汽車的低息方案則適用於全系車型，提供6年或7年的購車政策。其中，7年購車政策要求首付至少15%，年化費率為1.5%，折合年化利率為2.86%。



值得一提的是，在上述四種方案中，理想汽車和小鵬汽車均採用融資租賃的方式，而特斯拉則提供「個人貸」方案，同時也支持融資租賃。一位從事信貸業務的工作人員表示，由於採用了融資租賃模式，其年化費率及折算後的年化利率均相對較高。



不同品牌的銷售人員均認同，7年低利率金融方案是為了拉低購車門檻。理想汽車的銷售人員稱，「雖然我更推薦5年的金融方案，但我也明白7年的金融方案就是讓更多人上車」。特斯拉的銷售人員也直言「這也是為了促成更多交易」。

《經濟通通訊社28日專訊》