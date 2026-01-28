《Ａ股動向》中微半導、國科微宣布芯片漲價，最高漲幅達80%

1月27日晚間，中微半導(滬:688380)在官方微信號發布了漲價函，表示鑒於當前嚴峻的供需形勢以及巨大的成本壓力，經過慎重研究，決定於即日起對MCU、Nor flash等產品進行價格調整，漲價幅度為15%至50%。



另據《上海證券報》報道，國科微(深:300672)已對客戶發出漲價函，宣布自1月起對合封512Mb的KGD（已知合格芯片）產品漲價40%，對合封1Gb的KGD產品漲價60%，對合封2Gb的KGD漲價80%，對外掛DDR的產品價格另行通知。



對於漲價原因，中微半導表示，受當前全行業芯片供應緊張、成本上升等因素的影響，封裝成品交付周期變長，成本較此前大幅度增加，框架、封測費用等成本也持續上漲。中微半導還強調，如果後續成本再次發生大幅變動，價格也將跟進調整。國科微也表示，對於第二季度的價格漲幅，公司會根據第二季度KGD的漲幅進行調整，具體執行策略另行通知。



國科微1月26日的公告顯示，預計2025年歸母淨利潤虧損1.8億元（人民幣．下同）至2.5億元，上年同期盈利9715.47萬元。國科微在公告中明確指出，2025年度虧損的重要原因之一在於主要產品「未上調價格」，而同期「原材料成本逐步上升」。在產品售價未同步調整的情況下，毛利率承壓，業績受到明顯影響。

