28/01/2026 09:31

《Ａ股焦點》東材科技等三家A股實控人熊海濤被查，曾涉國企改制爭議

▷ 熊海濤涉犯罪遭四川省監委留置調查
▷ 熊海濤辭任毅昌科技副董事長職務
▷ 東材科技國企改制曾引爭議

　　1月27日晚，東材科技(滬:601208)、毅昌科技(深:002420)、高盟新材(深:300200)集體公告，公司實際控制人熊海濤因涉嫌犯罪，被四川省監察委員會立案調查並實施留置。目前尚待四川省監察委員會進一步調查。三股今早全線低開，高盟新材瀉12%，毅昌科技挫9%，東材科技跌6%。

　　東材科技、毅昌科技均稱，截至公告披露日，尚未知悉上述事項的進展及結論。此外，3家公司表示，將持續關注上述事項的後續情況，及時履行信息披露義務。

*熊海濤其與丈夫同登胡潤全球富豪榜*

　　熊海濤出生於1964年，2011年1月任高金富恒集團有限公司執行董事，2015年1月任高金技術產業集團有限公司執行董事，並任職毅昌科技副董事長、東材科技副董事長、高盟新材董事。1997年加入金發科技(滬:600143)，1998年1月任金發科技董事。熊海濤與配偶袁志敏長期位列全球富豪榜單，2025年以140億元人民幣的財富位列《2025胡潤全球富豪榜》第1981位。

　　在本次遭留置、立案前，熊海濤正籌劃出讓毅昌科技控制權。2025年12月25日晚間，毅昌科技披露稱，公司控股股東將由高金集團變為蔚然合夥，公司實際控制人將由熊海濤變更為滁州市人民政府國有資產監督管理委員會。另外，1月26日，熊海濤已辭去毅昌科技副董事長職務，目前仍任東材科技、高盟新材副董事長。

　　另據《財聯社》報道，東材科技在2005年進行的國企改制曾引發爭議，其前身是有著40年歷史的國營東方絕緣材料廠，被以9280萬元的「低價」轉讓，熊海濤及其前夫袁志敏，被指主導收購了東材科技。據了解，近年來參與了東材科技改制的「老廠長」邵景發，曾多次聯繫媒體揭露相關改制內幕，並曾向四川省紀委提交舉報材料。
