《中國要聞》深圳水貝黃金交易平台杰我睿傳「爆雷」涉超百億，官方已介入

國際金價大漲，投資者積極尋求投資機遇，但據《第一財經》報道，深圳水貝一個以低門檻、高槓桿吸引投資者入局的黃金預定價交易平台杰我睿及其多個關聯平台出現兌付困難，自1月20日起無法正常提現，受影響投資者遍及廣東、福建、山西、安徽等11個省份。有投資者自行統計的數據顯示，截至1月26日下午3時，相關平台未兌付資金高達133.9億元（人民幣．下同）。



深圳市羅湖區工作專班今日發布公告稱，近日工作掌握轄區企業杰我睿經營異常，引發關注。羅湖區第一時間組建工作專班介入，督促企業履行主體責任。目前，杰我睿負責人及相關核心管理人員均在崗，積極開展與投資人溝通、資產梳理和兌付等工作。針對投資人反映的訴求，工作專班正在核查中。



企查查信息顯示，杰我睿成立於2014年，主營業務為有色金屬及礦石批發。該公司原為水貝地區黃金原料交易商，從上游供貨方採購、回收黃金原料，向下游小商戶供貨。但近年杰我睿業務逐步轉向貴金屬零售，並向散戶開放黃金預定價交易。



*「高槓桿」預訂模式埋雷，低門檻吸引散戶湧入*



《第一財經》報道指，多名受訪人士認為，該平台出現兌付危機，與預定價交易有關。報道又指，經疏理發現，受影響投資者主要涵蓋兩類群體。



一是參與實體黃金回收及舊金變現的普通交易客戶。由於該平台的回收報價優於市場普遍水平，不少投資者選擇其「約價回收」。二是參與高槓桿操作的預定價交易客戶。在接觸平台實體黃金業務後，部分投資者被引導至風險更高的黃金、白銀預定價交易。



在預定價交易機制下，若投資者「看空」金價選擇約價回收，例如約定以每克830元的價格在未來賣出黃金，若屆時金價跌至每克800元，即投資者每克可賺取30元差價。若「看多」金價則需下定金預定黃金，到期支付全款。假設鎖定100克黃金（按當時市價約每克890元計），在民間預定價平台上僅需約2100元定金，槓桿比例可達40倍左右，遠高於同期正規黃金期貨交易。



該平台還支持1克起購，並只需支付相當於金價2%至3%的定金，即可參與預定價交易。例如，實時金價顯示為每克837元，用戶僅需支付20元定金即可「鎖價」購買1克黃金，默認交割方式為「帳戶存金」。根據相關合同條款，用戶需在7日內完成結算，逾期須支付違約金。



*平台解決方案對本金大幅「打折」，並限制每日提現額度*



報道指，目前該平台已提出解決方案，但卻要求投資者對本金大幅打折：一是接受本金按兩折一次性兌付，可較快結清；二是按12期兌付，但本金按四折計算。當中的「本金」僅指投資者直接充值的金額，不包括之前寄售、回收貴金屬等所涉資產。此外，該平台還將每日提現額度限制為500元、1克黃金。



報道引述多位受訪業內人士認為，杰我睿這類平台出現較大的風險敞口，主要源於面對散戶的營運模式、風控機制的缺失。歷史上，類似模式已多次演變為借新還舊的資金遊戲，甚至遊走在龐氏騙局邊緣。(wn、sl)

