關稅戰
AH股新聞

28/01/2026 14:02

《神州能源》能源局：去年末全國累計發電裝機容量同比增16%

　　據國家能源局發布的2025年全國電力統計數據，截至2025年底，全國累計發電裝機容量為38.9億千瓦，同比增長16.1%。其中，太陽能發電裝機容量12億千瓦，同比增長35.4%；風電裝機容量6.4億千瓦，同比增長22.9%。

　　2025年，全國6000千瓦及以上電廠發電設備累計平均利用3119小時，比上年同期減少312小時。
《經濟通通訊社28日專訊》

