《中國要聞》李雲澤晤高盛董事長蘇德巍，就中國金融市場發展等交流

國家金融監督管理總局黨委書記、局長李雲澤今日會見高盛集團董事長兼首席執行官蘇德巍(David Solomon)一行。雙方就國際經濟金融形勢、中國金融市場發展以及高盛集團在華發展等議題進行交流。
《經濟通通訊社28日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
28/01/2026 17:04
國家金融監督管理總局黨委書記、局長李雲澤今日會見高盛集團董事長兼首席執行官蘇德巍(David Solomon)一行。雙方就國際經濟金融形勢、中國金融市場發展以及高盛集團在華發展等議題進行交流。
《經濟通通訊社28日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
上一篇新聞︰28/01/2026 17:06 《神州經脈》首批Ｈ２００芯片獲准入華，內房三條紅線傳放鬆，…
下一篇新聞︰28/01/2026 17:01 《鍾之日記》恒指衝擊二萬八，監管鬆綁內房揚
28/01/2026 16:25 【中英關係】施紀賢今起訪華，外交部：願同英方增進互信，務實合作
28/01/2026 16:03 【ＡＰＥＣ】外交部：APEC第一次高官會2月1-10日廣州舉行
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON