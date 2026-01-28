  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

28/01/2026 17:04

《中國要聞》李雲澤晤高盛董事長蘇德巍，就中國金融市場發展等交流

　　國家金融監督管理總局黨委書記、局長李雲澤今日會見高盛集團董事長兼首席執行官蘇德巍(David Solomon)一行。雙方就國際經濟金融形勢、中國金融市場發展以及高盛集團在華發展等議題進行交流。
《經濟通通訊社28日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

上一篇新聞︰28/01/2026 17:06  《神州經脈》首批Ｈ２００芯片獲准入華，內房三條紅線傳放鬆，…

下一篇新聞︰28/01/2026 17:01  《鍾之日記》恒指衝擊二萬八，監管鬆綁內房揚

其他
More

28/01/2026 16:25  【中英關係】施紀賢今起訪華，外交部：願同英方增進互信，務實合作

28/01/2026 16:03  【ＡＰＥＣ】外交部：APEC第一次高官會2月1-10日廣州舉行

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

對英國首相訪華，中英預期不同

27/01/2026 18:06

大國博弈

黃瑋傑：金價前景續睇好，宜趁低吸納

27/01/2026 10:36

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區