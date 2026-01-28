《中芬關係》李強晤芬蘭總理，冀為推動中歐關係發展發揮積極作用

據《新華社》報道，國務院總理李強昨午(27日)與來華進行正式訪問的芬蘭總理奧爾波舉行會談時指出，中方願同芬方進一步加強發展戰略對接，更好發揮經濟互補優勢，充分釋放雙邊貿易潛力，用好兩國科技聯委會及高技術對接會等平台，深化通信、清潔技術、特種船舶建造、新型城市建設及生命健康等領域合作。中方願進口芬蘭更多優質產品，鼓勵更多中企到芬蘭投資，希望芬方繼續為企業提供公平、公正及非歧視的營商環境。雙方還加強旅遊、語言和職業教育、地方及青少年等合作。



李強又指，當前全球單邊主義及保護主義抬頭，世界經濟受到衝擊，中芬應當攜手維護開放合作的國際經貿秩序，堅持多邊主義和自由貿易，希望芬蘭為推動中歐關係發展發揮積極作用。



奧爾波表示，芬方致力於持續深化對華關係，願同中方加強高層互訪和各層級交往，秉持平等互惠原則，深化貿易及投資等領域務實合作和人文交流。芬政府歡迎中企赴芬投資興業，願為此營造良好環境。當前國際秩序面臨嚴峻挑戰，芬方願同中方加強應對氣候變化及可持續發展等多邊事務的溝通協調，維護自由貿易和多邊貿易體制。歐中關係良好發展對雙方都很重要，芬方願為推動歐中關係發展發揮建設性作用。



會談後，兩國總理共同見證簽署科技、住建、海關、文旅、經貿及能源等領域合作文件。

《經濟通通訊社28日專訊》