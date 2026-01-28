《中國監管》公安部經偵局：去年共辦理200多宗重大證券犯罪案件

公安部經偵局微信公眾號今日發文指，2025年以來，全國公安經偵部門依法嚴厲打擊、嚴密防範證券期貨犯罪活動，全年共辦理重大證券犯罪案件200餘宗，有力淨化資本市場生態、保護投資者合法權益，保障資本市場高質量發展。



針對投資者深惡痛絕的上市公司財務造假類犯罪活動，公安經偵部門堅持毫不姑息、一查到底。2025年，公安部經偵局共部署偵辦70餘宗上市公司涉嫌犯罪案件、聯合有關部門督辦12宗重大財務造假類犯罪案件，從嚴懲治涉嫌犯罪的上市公司控股股東、實際控制人等「關鍵少數」，深挖財務造假背後的挪用資金、職務侵佔、背信損害上市公司利益等掏空公司資產的犯罪行為，對參與和配合造假的中介機構及第三方「一案雙查」，全面淨化行業生態。



*偵破12宗網上非法證券期貨犯罪案，涉案金額逾2000億*



針對網上非法證券期貨犯罪猖獗態勢，公安經偵部門首次啟動研判式集群打擊，集中偵破12宗網上非法證券期貨犯罪案件，現場抓獲犯罪嫌疑人230餘名，追繳各類違法所得3500餘萬元人民幣，涉案金額高達2000餘億元人民幣。針對利用網絡直播薦股、假冒券商等非法證券活動的新趨勢、新特點，加強與證監、網信等部門的合作，開展深度研判和全鏈條波次打擊，共同淨化資本市場生態。

《經濟通通訊社28日專訊》