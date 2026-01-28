  • 會員
AH股新聞

28/01/2026 17:27

《神州期貨》上期所上調黃金、白銀等期貨漲跌停板幅度和保證金

▷ 上期所2026年1月30日調整期貨合約規則
▷ 黃金、白銀、鎳等品種漲跌停板及保證金上調
▷ 各品種保證金比例依持倉類型分級調升

　　上期所繼續加碼風控，今日發布通知稱，經研究決定，自2026年1月30日（星期五）收盤結算時起，上調部分黃金期貨、白銀期貨、鎳期貨等合約漲跌停板幅度和交易保證金比例。

　　其中，黃金期貨AU2606、AU2608、AU2610、AU2612、AU2702合約漲跌停板幅度從15%上調為16%，套保持倉交易保證金比例從16%上調為17%，一般持倉交易保證金比例從17%上調為18%；

　　白銀期貨AG2605、AG2606、AG2607、AG2608、AG2609、AG2610、AG2611、AG2612、AG2701合約漲跌停板幅度亦從15%調整為16%，套保持倉交易保證金比例從16%上調為17%，一般持倉交易保證金比例從17%上調為18%；

　　鎳期貨已上市合約的漲跌停板幅度從10%上調為11%，套保持倉交易保證金比例從11%上調為12%，一般持倉交易保證金比例從12%上調為13%；　

　　氧化鋁、鉛、鋅期貨已上市合約的漲跌停板幅度從8%上調為9%，套保持倉交易保證金比例從9%上調為10%，一般持倉交易保證金比例從10%上調為11%；　

　　不銹鋼、鑄造鋁合金、螺紋鋼、熱軋捲板期貨已上市合約的漲跌停板幅度分別由6%、5%、5%、5%統一上調為7%，套保持倉交易保證金比例分別由7%、6%、6%、6%統一上調為8%，一般持倉交易保證金比例分別由8%、7%、7%、7%統一上調為9%。
《經濟通通訊社28日專訊》

