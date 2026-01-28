【內房困局】萬科中票持有人據報已收到兌付款，公司獲更多時間探索整體削債路徑

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

據《彭博》報道，萬科(02202)(深:000002)兩隻中票「22萬科MTN004」及「22萬科MTN005」的本息兌付安排調整議案獲通過，加上此前通過的「21萬科02」公司債兌付調整，這意味著萬科本周共計將支付約29億元（人民幣．下同），以換取更多時間來從整體上探索債務解決路徑。



《彭博》根據公開文件計算，在最新的還款計劃下，萬科本周陸續將以現金支付「22萬科MTN004」、「22萬科MTN005」和「21萬科02」這三隻債券本金的40%以及待還利息。這是自去年11月首次提出展期以來，萬科償債資金支付規模最大的一次。



報道引述知情人士透露，今日下午一些持有人已經收到了上述兩期中票的本息兌付 款。報道提到，萬科未能立即回覆置評請求。



此外，萬科昨晚公告稱，最大股東深圳市地鐵集團向其提供不超過23.6億元借款，借款用於償還公司在公開市場發行的債券本金與利息，借款期限為36個月。



*分析：深圳市政府對萬科持續支持，料繼續注入流動性*



深鐵集團的借款雖然在公告中未明確說明具體的債券名稱，但從規模上看，與萬科本次本息償付規模相近。若一切順利，國資股東出手將幫助萬科至少避免在4月前發生公開債違約，從而爭取到時間以便制定全面的債務解決方案。此前有知情人士透露，萬科近期收到來自官方指示，要求公司盡早摸清債務情況並盡快拿出重組方案。



報道引述晨星分析師Jeff Zhang表示，「這筆新的股東貸款反映了深圳市政府對萬科的持續支持，同時也在一定程度上解決了立即償還40%本金所需的資金問題」，而鑑於萬科今年上半年有逾70億元債券到期，「我們預計萬科的大股東深圳市地鐵集團將繼續向其注入流動性，從而降低違約風險」。



根據《彭博》匯總的數據，萬科下一期境內債券到期的時間為4月23日。

《經濟通通訊社28日專訊》