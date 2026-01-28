  • 會員
AH股新聞

28/01/2026 09:28

《Ａ股行情》滬綜指高開0.25%，國家隊減持、ETF規模下滑

　　自2025年末規模首破6萬億元（人民幣．下同）後，ETF規模便呈現波動走勢，並在近日明顯下滑。截至1月26日，ETF市場規模合計5.67萬億元，較2025年末減少超3000億元，多支頭部寬基ETF的規模也明顯縮水。「國家隊」已出手減持部分頭部產品，目的料為火熱的市場「降溫」。滬深股市今早繼續高開，滬綜指高開0.25%，報4150.22點，深成指高開0.29%，創業板指高開0.5%。半導體、石油股走高。國際金價延續升浪，突破5200美元關口，黃金股升。

　　業內人士認為，近期中央匯金大額減持ETF穩定了權重指數，但市場交易熱度不減，實現了穩指數又不打壓市場熱度。資本市場監管越嚴格、審慎，反而有助於提高中國市場的可投資性，也更有助於中國資本市場走得更長遠，讓更多投資人分享轉型發展與改革紅利。

　　另外，人民銀行一項調查顯示，相比中美最新一輪貿易戰爆發前，更多中國家庭希望增加儲蓄、減少支出。受訪者對收入前景變得更加悲觀，消費者信心低迷對經濟前景不利。擴大內需已成為政府今年的首要經濟任務。盤初消費板塊走低。

　　人行今日進行3775億元7天期逆回購，公開市場今日有3635億元逆回購到期，即今日淨投放140億元。
《經濟通通訊社28日專訊》

