《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.49%，黃金概念領漲大市

金價瘋漲，滬深黃金概念股領漲大市，滬綜指半日收升0.49%，報4160.01點，深成指升0.09%，惟創業板指跌0.37%。兩市半日成交19127億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交回升394億元或2%。



今日現貨金盤中上漲1%，觸及每盎司5240.32美元紀錄新高，經濟及地緣政治不確定性居高不下，繼續推動市場對這一避險金屬的需求。黃金概念板塊指數上午漲約7%，中國黃金(滬:600916)四連升停。金價本周迭創歷史新高之際，上海和香港的金店也迎來大批顧客，不少人押注金價仍有上漲空間。法國興業銀行分析師表示，預計金價今年底將升至每盎司6000美元，並稱這一預測仍「偏保守」。



石油板塊升幅居前，中國海油(滬:600938)升7.5%續創新高，中國石油(滬:601857)半日升4.6%。《路透》引述熟悉情況的貿易高管表示，自美國本月控制委內瑞拉原油出口以來，國有企業中石油已告知其貿易商不要購買或交易委內瑞拉原油，這進一步表明，委內瑞拉向其最大客戶中國的石油供應將持續緊張，並將促使中國買家轉向加拿大、伊朗和俄羅斯等其他來源。



下跌方面，病毒防治概念集體下挫，之江生物(滬:688317)跌超9%；光伏板塊調整，東方日升(深:300118)、邁為股份(深:300751)挫超7%。

《經濟通通訊社28日專訊》