山今養生智慧
AH股新聞

28/01/2026 15:05

《Ａ股行情》黃金股氣勢如虹，滬綜指收升0.27%兩連升

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指收升0.27%至4151.24點，兩連升
▷ 黃金概念股收漲7.3%，曉程科技升20%封板
▷ 中微半導產品調價，半導體板塊收升

　　金價再創新高，黃金板塊全日領漲下，滬綜指收升0.27%至4151.24點，兩連升，深成指微升0.09%，創業板指則跌0.57%。兩市全日成交額2.9萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日增加705億元或2.4%。

　　金價今日迅速突破每盎司5200美元紀錄新高、向5300美元挨近，經濟及地緣政治不確定性居高不下，繼續推動市場對這一避險金屬的需求。黃金概念股全日收漲7.3%，曉程科技(深:300139)升20%封板。多家金融機構都認為，黃金還有進一步上漲的空間。法國興業銀行和德意志銀行皆看好金價到年底將攻上6000美元。

　　半導體板塊亦收升，中微半導(滬:688380)收升19.5%。2026年開年半導體行業迎來新一輪全產業鏈漲價潮，中微半導27日發布通知，因框架、封測費用等成本持續走高，即日起對MCU、Nor flash等產品調價，漲幅15%到50%。另值得留意，外電消息稱中國政府已批准進口首批英偉達(Nvidia)H200人工智能芯片，涉及數十萬顆，是在英偉達首席執行官黃仁勳本周訪華期間獲批的。

　　有券商分析，A股近期尾盤多隻權重股現巨額壓單現象，繼續釋放降溫信號，將推動市場從資金驅動急漲模式切換為業績驅動「慢牛」軌道，短期指數或將繼續圍繞均線附近來回調整，板塊輪動節奏也會加快；不過A股「春季行情」仍有望延續，整體或以結構性行情為主。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004717.99+0.26　
上證指數4151.24+0.2713655.30
深證成指14342.89+0.0915998.80
創業板指3323.56-0.57　
科創501554.80-0.08　
B股指數266.07+1.082.46
深證B指1252.43+0.720.76

《經濟通通訊社28日專訊》

