《Ａ股行情》黃金股氣勢如虹，滬綜指收升0.27%兩連升

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

金價再創新高，黃金板塊全日領漲下，滬綜指收升0.27%至4151.24點，兩連升，深成指微升0.09%，創業板指則跌0.57%。兩市全日成交額2.9萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日增加705億元或2.4%。



金價今日迅速突破每盎司5200美元紀錄新高、向5300美元挨近，經濟及地緣政治不確定性居高不下，繼續推動市場對這一避險金屬的需求。黃金概念股全日收漲7.3%，曉程科技(深:300139)升20%封板。多家金融機構都認為，黃金還有進一步上漲的空間。法國興業銀行和德意志銀行皆看好金價到年底將攻上6000美元。



半導體板塊亦收升，中微半導(滬:688380)收升19.5%。2026年開年半導體行業迎來新一輪全產業鏈漲價潮，中微半導27日發布通知，因框架、封測費用等成本持續走高，即日起對MCU、Nor flash等產品調價，漲幅15%到50%。另值得留意，外電消息稱中國政府已批准進口首批英偉達(Nvidia)H200人工智能芯片，涉及數十萬顆，是在英偉達首席執行官黃仁勳本周訪華期間獲批的。



有券商分析，A股近期尾盤多隻權重股現巨額壓單現象，繼續釋放降溫信號，將推動市場從資金驅動急漲模式切換為業績驅動「慢牛」軌道，短期指數或將繼續圍繞均線附近來回調整，板塊輪動節奏也會加快；不過A股「春季行情」仍有望延續，整體或以結構性行情為主。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4717.99 +0.26 上證指數 4151.24 +0.27 13655.30 深證成指 14342.89 +0.09 15998.80 創業板指 3323.56 -0.57 科創50 1554.80 -0.08 B股指數 266.07 +1.08 2.46 深證B指 1252.43 +0.72 0.76

《經濟通通訊社28日專訊》