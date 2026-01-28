  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

28/01/2026 11:46

《海納智見－王勝祖》中國策略-春節紅包行情蓄力穩行，科技與價值各有亮點

　　我們此前認為當前市場處於上行趨勢中的階段性震盪，重點不在於指數的短期起伏，關鍵在於結構。投資策略上，建議趁行情震盪深挖半導體等結構性亮點，同時提升港股優勢紅利資產的配置比例，並等待A股航天軍工等熱門題材賽道回調後的分化與再配置機會。

　　從上周表現看，大盤如期震盪休整，市場整體情緒有所降溫之後更健康，半導體走勢偏強，航天軍工等方向短期震盪調整之後再次回暖。

　　我們判斷，春節紅包行情仍將蓄力穩行。從結構來看依然聚焦「高科技+強周期」，具體而言：

高科技方向的機會：一方面，可繼續延著當前年報預告業績超預期的方向，深挖半導體特別是存儲、儲能、電網設備、化工、創新藥等方向。另一方面根據十五五規劃相關的產業引領，進一步聚焦掘金國防軍工、國產算力/芯片、太空算力、可控核聚變等領域龍頭。

價值方向的機會：首先，繼續持有黃金及相關權益資產。其次，在震盪中擇機布局性價比高、基本面改善的低位價值股機會，關注港股具有業績彈性的紅利資產。第三，優質非銀龍頭、AI硬件（北美算力、消費電子）龍頭，近期受滬深300等寬基ETF拋壓影響而調整，後續有望反彈。

上周流動性數據：

．離岸人民幣升破6.95，人民幣中間價同步升破7的關鍵關口；在格陵蘭事件及日元影響下，美元指數單周大幅下跌1.9%至97.5；國際貴金屬繼續上行，黃金和白銀現貨分別大漲8.3%和14.7%；10年期美債收益率沖高後回落，與上周基本持平。

．A股資金面方面，在交易情緒降溫背景下，兩融資金前4個交易日流出66億，為2025年11月底以來首次出現周度流出。ETF資金分化明顯：寬基ETF大幅淨流出3962億，行業ETF流入581億，其中化工、半導體ETF分別流入104億和77億。

．從A股結構來看，2026年以來A股紅利指數累計上漲約2%，明顯跑輸TMT指數的14%的漲幅；同時，滬深300上漲約2%，顯著落後於中證500的15%漲幅，後續漲幅差距或有收斂空間。

．港股方面，港股賣空成交佔比約14%，低於歷史均值，市場情緒相對溫和。南向資金上周淨流入回升至235億元，資金繼續回流科網板塊，其中半導體方向流入明顯加速，而金融板塊資金流入顯著放緩。個股層面，阿里、騰訊的南向流入分別大幅降至13億和2億；泡泡瑪特獲資金持續加倉，單周淨流入增至20億。

風險提示：地緣衝突與貿易摩擦風險；美聯儲降息不及預期風險；中國經濟復甦節奏和化債風險。

《海通國際首席經濟學家王勝祖》

*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】巴士安全帶新例正式實施，乘客須配戴安全帶，違者可被檢控。你認為新例對提升乘車安全有多大幫助？你最擔心新例會帶來哪方面問題？► 立即投票

下一篇新聞︰28/01/2026 11:42  《Ａ股焦點》通光線纜半日升超１％，稱與長飛光纖的合資公司客…

其他
More

28/01/2026 11:42  《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒４９％，黃金概念領漲大市

28/01/2026 11:31  《駐京專電》國資委：「十四五」時期央企資產總額年均增速達６…

28/01/2026 11:29  《中國要聞》深圳水貝黃金交易平台杰我睿傳「爆雷」涉超百億，…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

對英國首相訪華，中英預期不同

27/01/2026 18:06

大國博弈

黃瑋傑：金價前景續睇好，宜趁低吸納

27/01/2026 10:36

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區