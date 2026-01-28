《海納智見－王勝祖》中國策略-春節紅包行情蓄力穩行，科技與價值各有亮點

我們此前認為當前市場處於上行趨勢中的階段性震盪，重點不在於指數的短期起伏，關鍵在於結構。投資策略上，建議趁行情震盪深挖半導體等結構性亮點，同時提升港股優勢紅利資產的配置比例，並等待A股航天軍工等熱門題材賽道回調後的分化與再配置機會。



從上周表現看，大盤如期震盪休整，市場整體情緒有所降溫之後更健康，半導體走勢偏強，航天軍工等方向短期震盪調整之後再次回暖。



我們判斷，春節紅包行情仍將蓄力穩行。從結構來看依然聚焦「高科技+強周期」，具體而言：



高科技方向的機會：一方面，可繼續延著當前年報預告業績超預期的方向，深挖半導體特別是存儲、儲能、電網設備、化工、創新藥等方向。另一方面根據十五五規劃相關的產業引領，進一步聚焦掘金國防軍工、國產算力/芯片、太空算力、可控核聚變等領域龍頭。



價值方向的機會：首先，繼續持有黃金及相關權益資產。其次，在震盪中擇機布局性價比高、基本面改善的低位價值股機會，關注港股具有業績彈性的紅利資產。第三，優質非銀龍頭、AI硬件（北美算力、消費電子）龍頭，近期受滬深300等寬基ETF拋壓影響而調整，後續有望反彈。



上周流動性數據：



．離岸人民幣升破6.95，人民幣中間價同步升破7的關鍵關口；在格陵蘭事件及日元影響下，美元指數單周大幅下跌1.9%至97.5；國際貴金屬繼續上行，黃金和白銀現貨分別大漲8.3%和14.7%；10年期美債收益率沖高後回落，與上周基本持平。



．A股資金面方面，在交易情緒降溫背景下，兩融資金前4個交易日流出66億，為2025年11月底以來首次出現周度流出。ETF資金分化明顯：寬基ETF大幅淨流出3962億，行業ETF流入581億，其中化工、半導體ETF分別流入104億和77億。



．從A股結構來看，2026年以來A股紅利指數累計上漲約2%，明顯跑輸TMT指數的14%的漲幅；同時，滬深300上漲約2%，顯著落後於中證500的15%漲幅，後續漲幅差距或有收斂空間。



．港股方面，港股賣空成交佔比約14%，低於歷史均值，市場情緒相對溫和。南向資金上周淨流入回升至235億元，資金繼續回流科網板塊，其中半導體方向流入明顯加速，而金融板塊資金流入顯著放緩。個股層面，阿里、騰訊的南向流入分別大幅降至13億和2億；泡泡瑪特獲資金持續加倉，單周淨流入增至20億。



風險提示：地緣衝突與貿易摩擦風險；美聯儲降息不及預期風險；中國經濟復甦節奏和化債風險。



《海通國際首席經濟學家王勝祖》



